СМИ: силы АТО вошли в село Сабовка Луганской области
16:17, 13 июля 2014Политика
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Силы антитеррористической операции (АТО) вошли в село Сабовка Славяносербского района Луганска области.
фото informator.lg.ua
Местные жители сообщают, что около 13.00 там началась стрельба. Люди спустились в подвалы и погреба, передает "Информатор".
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Сообщают о взрыве в районе лесопосадки. Позже на улицах появилась военная техника украинской армии. Сейчас в деревне тихо. Подробности уточняются.
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