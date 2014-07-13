СМИ: силы АТО вошли в село Сабовка Луганской области

Местные жители сообщают, что около 13.00 там началась стрельба. Люди спустились в подвалы и погреба, передает "Информатор".

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Сообщают о взрыве в районе лесопосадки. Позже на улицах появилась военная техника украинской армии. Сейчас в деревне тихо. Подробности уточняются.