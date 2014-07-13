Горсовет: в двух районах Донецка прошли колонны военной техники террористов
18:50, 13 июля 2014Политика
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Обстановка в Донецке остается напряженной, в двух районах города прошли колонны военной техники террористов.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
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"По состоянию на 17.00 обстановка в Донецке остается напряженной. Горожан, особенно жителей Буденновского и Ленинского районов, обеспокоило прохождение по улицам колонны военной техники. На территории бывшего завода химических реактивов (ул.Умова) замечено скопление вооруженных людей. Также жители микрорайона Азотный периодически сообщают о звуках взрывов и одиночных выстрелах со стороны автодрома", - сказано в сообщении.
При этом в горсовете отметили, что коммунальные службы и общественный транспорт в Донецке работают в штатном режиме.
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