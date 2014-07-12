На Луганщине идет тяжелое противостояние между террористами и украинскими силовиками

В районе населенного пункта Зеленополье Луганской области, вблизи границы с РФ, продолжается вооруженное противостояние между террористами и украинскими силовиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лисенко, отвечая на вопросы журналистов.

“Под Зеленопольем также продолжается вооруженное противостояние”, - сказал Лысенко.

Он объяснил, что неподалеку расположен участок границы, через который террористы провозили из России боевую технику и вооружение, поэтому он очень важен для террористов.

Этот участок сейчас пытаются перекрыть и удержать Вооруженные силы Украины.

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В то же время он опроверг информацию о том, что боевые подразделения в этом районе не получают помощи. По словам Лысенко, помощь им предоставляется, в том числе с воздуха.

Спикер СНБО также отметил, что в условиях боевых действий, которые продолжаются возле Зеленополье, сложно построить укрепления.

“Там сейчас тяжело, действительно”, - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, ночью 11 июля террористы обстреливали из установок «Град» позиции сил антитеррористической операции возле села Зеленополье в Луганской области со стороны государственной границы с Россией. В Минобороны сообщили, что в результате этих обстрелов погибло 19 военнослужащих, 93 - получили ранение.

Позже жена офицера 24-й моторизированной бригады сообщила УНИАН, что военнослужащие под Зеленопольем Луганской области продолжают вести бой и нуждаются в срочной помощи.

По ее словам, около 14.00 на телефонную связь с ней вышел ее муж, который выжил во время обстрела. Он рассказал, что обстрел начался в 4.40 утра, что в результате его весь лагерь военнослужащих разгромлен, убиты более 50 человек, более 100 - ранены. Также сгорели часть военной техники и боеприпасы.