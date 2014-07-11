Террористы в Луганске и Донецке готовят контрнаступление на 12 июля - источник

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данная информация получена от источников, близких к самопровозглашенной «Луганской народной республике».

По его словам, 10 июля главнокомандующий» боевиков самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин (Стрелков) и самопровозглашенный губернатор Луганской области Валерий Болотов провели совещание, на котором обговаривались вопросы контрнаступления ополченцев.

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«По информации источников, контрнаступление было назначено на 12 июля, в двух направлениях: из Луганска – в Харьковском направлении, из Донецка – в Запорожском направлении», - сообщил Снегирев. При этом он напомнил, что в Луганск сегодня въехали 6 танков, 6 БТРов, 2 установки «Град» и 8 КамАЗов с боевиками со стороны г. Суходольска, переехав украинско-российскую границу.