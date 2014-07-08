США считают недостаточными усилия России по прекращению боевых действий на Донбассе

Как сообщили УНИАН в американском дипломатическом ведомстве, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.

"Они могут разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять их работу; они могут остановить поток оружия через границу; они могут призвать поддерживаемых Россией сепаратистов сложить оружие. Однозначно значительно больше шагов, которые они могут сделать", - отметила она.

Читайте такжеВ АП назвали условия, при которых Порошенко может возобновить перемирие на ДонбассеПресс-секретарь отметила, что для прекращения боевых действий необходимо согласие двух сторон, напомнив, что сепаратисты не согласились перестать воевать, когда президент Украины Петр Порошенко объявил 10-ти дневное одностороннее прекращение огня.

Псаки поддержала диалог между сторонами конфликта для его разрешения, заявив, что Россия и сепаратисты на самом деле представляют ту же позицию.

"Я думаю, что поддерживаемые Россией сепаратисты и русские представляют ту же сторону", - сказала она, отвечая на вопрос, они имеют разную или ту же позицию.

Как сообщал УНИАН, украинские силовики на выходных заняли форпост вооруженных боевиков под председательством российского диверсанта Гиркина - город Славянск, которое они контролировать с половины апреля этого года, а также ряд других городов региона.

Боевики, которые называют себя ополченцами, а украинская власть считает их террористами, бежали в Донецк и Луганск, где заявили о намерении продолжать борьбу.

Россия официально заявляет, что не поддерживает боевиков, несмотря на многочисленные доказательства поставок российского оружия, диверсантов и наемников, которые принимают участие в боях на украинском Донбассе.