В Луганск въехали 8 КамАЗов и 4 автобуса с террористами из Славянска - активист

В Луганск сегодня въехали 8 КамАЗов и 4 автобуса с боевиками из Славянска.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации, являющиеся очевидцами происходящего.

По его словам также вчера, 5 июля, в Луганск въехали 10 КАМАЗов с боевиками.

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Кроме того, из источников, близких к самопровозглашенной «Луганской народной республики» стало известно, что в Луганске боевики ожидают визит «главнокомандующего» Игоря Гиркина (Стрелкова) – главного руководителя сепаратистов юго-востока Украины.

Снегирев уверен, что из всего следует, что не Донецк будет опорным местом для боевиков, а Луганск, тем более территориально Луганск ближе находится к украинско-российской границе, буквально в 30-40 км от города.