Террористы из ПЗРК и минометов обстреляли луганский аэропорт - журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщил луганский журналист Всеволод Филимоненко.

По его информации, около часа ночи террористы начали обстрел аэропорта.

Читайте такжеВсе подъезды к аэропорту Луганска заминированы - советник Авакова

"Началась атака ЛНР-овцев на аэропорт Луганска. 4 танка и 20 чеченов (которых со слов Н. Станко нет в Луганске) вооруженные ПЗРК и минометами 2Б24, ведут обстрел аэропорта. Еще час такой атаки и аэропорт сравняют с землей. Поддержки украинской авиации почему-то нет", - написал журналист.