Террористы из ПЗРК и минометов обстреляли луганский аэропорт - журналист
04:41, 05 июля 2014Политика
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Сегодня ночью террористы из ПЗРК и минометов начали обстрел аэропорта Луганска.
Террористы из ПЗРК и минометов обстреляли луганский аеропортк / airport.lg.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщил луганский журналист Всеволод Филимоненко.
По его информации, около часа ночи террористы начали обстрел аэропорта.
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"Началась атака ЛНР-овцев на аэропорт Луганска. 4 танка и 20 чеченов (которых со слов Н. Станко нет в Луганске) вооруженные ПЗРК и минометами 2Б24, ведут обстрел аэропорта. Еще час такой атаки и аэропорт сравняют с землей. Поддержки украинской авиации почему-то нет", - написал журналист.
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