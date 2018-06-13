Россия и Украина – враги или братья

Несмотря на то, что, после президентских выборов в Украине в 2010 году, Россия всячески демонстрировала поддержку режима Януковича, с каждым годом российско-украинских отношений, «братство» соседних народов все больше отдавало лицемерием. Так, в последние годы мы пережили несколько торговых войн с Российской Федерацией, несколько «газовых». Россия откровенно шантажировала нашу страну, пытаясь сорвать подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Весной российские войска оккупировали украинский Крым, а сегодня Москва не брезгует открыто поддерживать террористов на Востоке Украины.

Так брат нам Россия или враг? Какими отношения между нашими странами могут быть в будущем?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Перед проведением круглого стола «Восток+Запад» агентство УНИАН в социальной сети ВКонтакте поинтересовалось у своих читателей: Какой, после событий последних месяцев, может быть перспектива отношений Украины и России?

Как оказалось, читатели УНИАН не слишком оптимистичны относительно положительной динамики этих отношений. С другой стороны, некоторые респонденты и вовсе уверены, что между двумя нашими странами, в близкой перспективе, возможна война. Итак, поддержка вариантов ответов читателями была такой:

1. Россия завоюет Украину, и поделит на несколько субъектов федерации в своем составе. - 4,6%

2. Украина примирится с Россией и ее политикой в ​​отношении себя, и, через некоторое время, вступит в Евразийский союз. - 5,7%

3. Открытая война, в любом случае, является вопросом времени: Украине следует освобождать Крым; или Россия попытается оккупировать Донбасс. Но дальше битвы за Крым или Донбасс дело не пойдет. - 6,5%

4. Пройдет немного времени, и все станет, как было прежде: украинский ВПК будет вооружать российскую армию, украинцы продолжат ездить на работу в Москву, россияне будут покупать украинские объекты промышленности, приезжать в Украину на отдых. - 10,2%

5. Россия выстроит новый железный занавес, постепенно превратится в аналог Северной Кореи. Русская интеллигенция будет пытаться убежать в Украину, чтобы комфортно работать и жить, Украина постепенно превратится в подобие современного Израиля. - 14,9%

6. Россия не выдержит противостояния с Украиной и международных санкций и развалится. Некоторые субъекты федерации, впоследствии, могут войти в состав Украины. - 25,5%

7. Украина введет визовый режим, единолично демаркируют границу и построит там забор, торговые операции между государствами существенно сократятся или сойдут на нет, не будет ни военного и внешнеполитического партнерства. - 32,6%

Россия стала для Украины «стратегическим врагом»

Собственно последний пункт этого опроса, набравший наибольшее количество голосов читателей, поддерживает народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко. «Принципиально важно для того, чтобы украинское государство было независимым и не чувствовало на себе постоянного политического, экономического и любого другого давления со стороны России, демаркировать наконец границы и установить необходимый визовый режим. Поскольку мы двигаемся в Европу и хотим безвизовых отношений с ЕС, то должны защитить свои восточные границы», - сказал он.

Парламентарий считает, что в качестве примера приграничных отношений между странами, можно взять вариант пересечения украинско-польской границы. «Нет проблемы, чтобы люди свободно общались между собой, но нужно прекратить поток террористов через границу», - отметил Мирошниченко.

Для этого, по мнению депутата, необходимо усилить пограничные войска. «Не знаю, ставить ли там стену или какую-то ограждающую проволоку, но, в любом случае, нужно усилить наши пограничные войска и усилить, как показывает опыт последних месяцев, тяжелой техникой и сильной армией», - добавил он.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что Россия больше не является стратегическим партнером Украины, а стала «стратегическим врагом». Впрочем, Мирошниченко отметил, что полностью разрывать дипломатические отношения с РФ нецелесообразно.

РФ не является цивилизованной страной, Украина там не может защитить своих граждан

В свою очередь, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел», дипломат Богдан Яременко считает, что одной из причин, почему Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, стал крах системы в нашей стране. Новая власть не чувствовала уверенности в своих силах, а «жалкое состояние украинской дипломатии» не позволяло эту уверенность приобрести.

На сегодняшний день, по словам дипломата, Украине «не нужно бояться потери каких-то политических отношений с точки зрения влияния этого на наши экономические отношения». «Украинцы массово работают (в России), не потому что у нас были какие-то братские отношения, а потому что они чрезвычайно конкурентны на российском рынке, они конкурентны по образованию, по трудоспособности, и это не будет утрачено», - считает он.

Впрочем, по его мнению, правительство Украины просто обязано сделать заявление, что оно не может гарантировать соблюдение прав украинцев на территории России и обеспечить их безопасность, поскольку Россия «не является цивилизованной страной, в ней не работает право, она применяет двойные стандарты». Причем, это касается как бизнес-связей, так и простых граждан, пересекающих российскую границу.

Также Яременко считает, что введение визового режима с Россией не станет панацеей от проникновения в Украину террористов. А, чтобы минимизировать или сделать невозможным проникновение деструктивных элементов со стороны России в Украину, должна быть плотно закрыта граница, через которую следует «пропускать лишь людей, которые нам не будут надоедать».

Украинцы более лояльны к россиянам

Эксперт, экономист Борис Кушнирук, в свою очередь, отметил, что большинство украинцев не готовы к разрыву дипломатических отношений с Россией. «Меня это удивляет, потому что я не понимаю, что еще должно произойти, сколько российские террористы еще должны убить украинских граждан для того, чтобы украинцы поняли, что с ними ведут войну, что это враг», - заявил он.

По словам Кушнирука, украинцы более лояльно относятся к россиянам, чем наоборот.

Впрочем, по его мнению, продолжение экономического давления на Украину приведет к распаду Российской Федерации. «Россия неизбежно, если не сейчас, то в скором будущем, продолжит экономическую агрессию по отношению к Украине. Но это все равно приведет со временем к развалу России», - сказал он.

Кремль навязывает мнение, что РФ – мощное государство. Но это не так

Несколько иного мнения придерживается полковник запаса, член экспертного совета Центра исследования армии, конверсии и разоружения, в 1998-2005 годах - командующий Аэромобильных войск Украины Иван Якубец. По его словам, Россия сегодня сама себе навязывает мнение, что она является мощным государством, но ни масштабной экономической войны, ни третьей мировой, из-за Украины не будет. «Для этого нет оснований. Украина не является той частью мира, за которую необходимо развязывать третью мировую войну. Это понимают и в России, и в Европе», - сказал эксперт.

По его словам, Украине в решении конфликтных отношений с Россией и урегулирования ситуации нужно приобщать к переговорам США и Великобританию, которые вместе с РФ, в свое время, выступили гарантами безопасности и территориальной неприкосновенности Украины.

А, пока идут переговоры, закрывать границу. «Граница с Россией не защищена. Россия имеет агрессивные намерения в отношении Украины, значит, со стороны России мы должны иметь пограничные войска, а не службу. Сегодня нужно поставить вопрос, чтобы пограничная служба стала смешанной: на западе пусть она будет службой, а на востоке, на границе с Россией, нужно иметь войска», - сказал он.

УНИАН