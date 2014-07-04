В литовский порт Клайпеда прибыл миноносец ВМФ США

Сегодня экипаж судна встретится в Клайпеде с президентом страны Далей Грибаускайте. Также на корабль прибудут посол США в Литве Дебора Маккарти, литовский министр обороны Юозас Олякас и министр иностранных дел Линас Линкявичюс, сообщает delfi.lt.

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"Прибытие миноносца USS Oscar Austin в Клайпеду демонстрирует усилия ВМФ США по укреплению связей с союзниками по НАТО и региональными партнерами с целью достижения общей цели по обеспечению мира и стабильности в Балтийском регионе", - говорится в сообщении посольства США в Литве.

USS Oscar Austin прибыл из порта Норфолк (штат Вирджиния) для выполнения миссий по укреплению региональной безопасности на море и повышению уровня сотрудничества с партнерами по НАТО.