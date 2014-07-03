"Вышеградская четверка" и Германия обсудили помощь Украине в проведении реформ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Польши. "Разговоры в формате "Вышеградская четверка" плюс Германия касались возможностей развития отношений с Украиной, в первую очередь, в контексте того, что страны могут поделиться собственным опытом проведения рыночных реформ. Обсуждались также проекты, реализованные при поддержке международного Вышеградского фонда, и возможное сотрудничество в этом контексте с Германией", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе польского МИДа также добавили, что это первая встреча в таком формате с момента, когда председательство в "Вышеградской четверке", объединяющей Польшу, Словакию, Чехию и Венгрию, с июля перешло к словацкой стороне.