Власенко: в "газовом деле" Тимошенко поставлена точка

Как сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина", ВСУ в полном составе с учетом решения Европейского суда по правам человека признал, что "в 2009 году Юлия Тимошенко никаких преступлений не совершала".

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В решении ВСУ говорится что, "Кабинет министров не наделен полномочиями утверждать директивы субъектам хозяйственной деятельности на ведение переговоров и заключение контрактов. А потому издание Тимошенко Ю.В. директивы делегации НАК "Нафтогаз Украины" относительно заключения контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах не может расцениваться как превышение власти и служебных полномочий. Исходя из положений норм закона Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии по данному делу факта преступления, предусмотренного ст. 365 Уголовного кодекса".

По словам Сергея Власенко, теперь поставлена жирная точка в "газовом деле" Юлии Тимошенко.