ГПтС: условия содержания Тимошенко соответствуют международным требованиям

Как сообщает пресс-служба ГПтС Украины, такое решение комиссия приняла на своем сегодняшнем заседании с участием самой Тимошенко и ее защитников, во время которого члены комиссии рассмотрели вопрос о возможности перевода Тимошенко в участок социальной реабилитации.

По словам члена комиссии Оксаны Кошлич, принимая указанное решение комиссия учитывала выводы украинских и немецких врачей, согласно которым Тимошенко был продолжен курс реабилитации в условиях стационара, говорится в сообщении.

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”Также был принято во внимание тот факт, что осужденная, согласно коллегиального решения Международной медицинской комиссии, с мая 2012 года и по настоящее время находится в медицинском учреждении. Условия ее содержания в этом медицинском учреждении соответствуют международным требованиям. И это подтверждает решение Европейского суда по правам человека”, - отметила Кошлич.

Также, по ее словам, если просмотреть содержание статей Уголовно-исполнительного кодекса Украины, то из них четко следует, что возможность перевода в участок социальной реабилитации касается только работающих осужденных.

”Работа осужденной Ю.Тимошенко сегодня на законных основаниях на предприятиях колонии невозможна. Кроме того она официально письменно отказалась от выполнения режимных требований пенитенциарного учреждения и труда еще в 2012 году”, - сказала Кошлич.

Также она напомнила, что Тимошенко в условиях колонии за все время отбывания наказания находилась 3 месяца. ”Все остальное - это пребывание в специально оборудованном медицинском блоке. Поэтому, учитывая все вышеперечисленные факторы комиссия сегодня и приняла решение об отказе в переводе осужденной Ю.Тимошенко в участок социальной реабилитации”, - подытожила Кошлич .

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2013 г. Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима пребывания, что допускает свободный выход в Харьков.

По словам защитника Тимошенко Сергея Власенко, любое лицо, которое отбыло треть своего наказания, имеет право на облегчение режима пребывания.

4 января Власенко убежден, что власти откажут в удовлетворении этого заявления.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года из-за ухудшения состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.