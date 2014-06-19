США и союзники заставят Россию заплатить «дополнительную цену» - Байден
США будут работать с союзниками, чтобы заставить Россию заплатить «дополнительную цену», если Москва не использует свое влияние для остановки насилия со стороны сепаратистов на востоке Украины.
Об этом вице-президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, передает "Радио Свобода" со ссылкой на Белый дом.
«Вице-президент США решительно поддержал настойчивые усилия главы украинского государства для восстановления мира и спокойствия на востоке Украины», - отмечает официальный сайт президента Порошенко, информируя о факте разговора.
Президент Украины предлагает одностороннее прекращение огня после двух месяцев борьбы и обещает безопасный выход из зоны боевых действий пророссийским сепаратистам, которые сложат оружие.
Порошенко 18 июня предложил назначить посла в Германии Павла Климкина на должность министра иностранных дел вместо нынешнего главы ведомства Андрея Дещицы, с которым Россия не готова вести диалог.