Le Figaro: Новая эскалация конфликта между Киевом и Москвой

Об этом говорится в статье Пьера Авриля под названием «Новая эскалация конфликта между Киевом и Москвой» в газете Le Figaro.

Дипломатические встречи в Нормандии прервали на какое-то время воинственную риторику, хотя на Донбассе война все также продолжалась. Сегодня снова звучат слова и совершаются действия, которые возвращают обратно на тропу войны. В воскресенье вечером двусторонние переговоры по газовому вопросу, с помощью которых Брюссель пытался восстановить доверие, зашли в тупик, Россия угрожала перекрыть газовый кран.

Первым событием, которое привело к возобновлению кризиса, стала гибель украинских военных, которые находились в самолете, сбитом ополченцами под Луганском в ночь с субботы на воскресенье. Были убиты сорок десантников и девять членов экипажа Ил 76, в который попала зенитная ракета, это самая большая потеря, которую пришлось пережить украинской армии за все время проведения операции. Через 12 часов после случившегося, вооруженный митинг в Киеве перерос в дипломатический скандал, в котором жертвой стали российские власти.

«Кремль, руки прочь!»

Около 300 украинцев собрались на акцию протеста перед посольством России в Киеве, скандируя «Россия – убийца» и «Кремль, руки прочь!». Они забросали яйцами, булыжниками и коктейлями Молотова фасад здания, перевернули автомобили дипломатов, разбили несколько окон и сняли российский флаг. Милиция оставалась в стороне. Но самым большим оскорблением для Кремля стало высказывание министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы, который вместе с митингующими пел знаменитую песню украинских футбольных фанатов о Путине. Этот инцидент оставил тяжелый след в отношениях между Киевом и Москвой, в то время как новый президент Порошенко начал вести хрупкий диалог с Владимиром Путиным.

Благодаря кремлевской пропаганде, многие россияне уверенно заявляли в последние месяцы, что в Украине им угрожали радикальные националистические силы, которые, тем не менее, на президентских выборах получили очень слабую поддержку избирателей.

Нападение на посольство превратило это «пророчество» в реальность, заставив западных спонсоров Киева осудить действия протестующих. Кроме того, глава комитета по иностранным делам Совета Федерации Михаил Маргелов указал на «слабость украинских властей» по отношению к ультрас, использовав один из любимых аргументов российской дипломатии против западного соседа. В воскресенье днем украинские власти объявили об открытии уголовного расследования по факту хулиганства, а также о том, что три человека были арестованы.

На военном фронте, хотя Москва и отвела свои войска от границы, временное ослабление напряжения уступило место недоверию. НАТО опубликовал фотографии танков, которые предположительно прибыли на территорию Украины из России, выразив подозрения о «содействии Москвы в эскалации ситуации в восточной Украине». Вашингтон также обвинил Россию в том, что поставляет оружие для ополченцев через границу, которая стала «дырявой».

«Построить стену»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который уже приступил к вооружению отрядов добровольцев, верных центральному правительству, в Днепропетровской области, на этот раз предложил построить на границе двух стран стену, обнесенную колючей проволокой, протяженностью в две тысячи километров. «После того, как армия возьмет под контроль Донецк и Луганск, можно построить стену, подобную той, которую возвел Израиль перед Сектором Газа ... это цена безопасности», – подтвердил уважаемый в Украине политолог Владимир Фесенко.

До этого Порошенко, который обещал принять меры наказания в ответ на обстрел украинского самолета, придется внести кардинальные изменения в проведение АТО на востоке страны. Новый президент вскоре назначит нового министра обороны и главу МИД. После своей инаугурации 7 июня, глава украинского государства пообещал за неделю представить «мирный план». Вместо этого на понедельник было назначено заседание Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших «решительных и точных» действий. Этот боевой дискурс пока мало отражается на реальных событиях.