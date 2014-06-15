Лавров пожаловался главам МИД Германии и Франции на протест у посольства РФ в Киеве

В ходе телефонного разговора с главой МИДа Германии Сергей Лавров высказал особую озабоченность в связи с «нападением» на российское посольство в Киеве и реакцией на это западных партнеров, отказавшихся осудить этот акт в рамках Совета Безопасности ООН.

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В тоже время глава МИД России и министр иностранных дел Франции обменялись мнениями по вопросам, связанным с работой в Совете Безопасности ООН над проектом резолюции, нацеленной на содействие урегулированию кризиса в Украине. Также Сергей Лавров выразил возмущение бездействием украинских властей, допустивших бесчинства перед посольством России в Киеве. Лоран Фабиус ответил, что французская сторона намерена сделать в этой связи соответствующее заявление.

Как сообщал УНИАН, 14 июня возле посольства России в Украине состоялась акция протеста , начавшаяся после того как российские наемники и террористы сбили украинский самолет Ил-76 с 49 военнослужащими в Луганске.

МВД открыло уголовное производство по статье "хулиганство" по факту прошедших 14 июня событий под посольством России в Украине.