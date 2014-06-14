Меркель шокирована сбитым на востоке Украины самолетом

Об этом на своей странице в Твиттере сообщает министерство иностранных дел Германии.

"Канцлер Меркель шокирована, что на востоке Украины был сбит самолет. Меркель и президент Франции Олланд говорили по телефону с президентом Путиным", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Сегодня же в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранения. Колонна попала под обстрел из автоматов и гранатомета на окраине города, вблизи завода "Азовсталь".

В воскресенье, 15 июня, в Украине объявлен день траура по военным и пограничникам, которые погибли сегодня во время проведения антитеррористической операции.

Президент России Владимир Путин обсудил в субботу по телефону с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом ситуацию в Украине, в том числе вопросы, связанные с поставками газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечает пресс-служба, разговор состоялся по инициативе европейских партнеров.

"Лидеры трех государств продолжили обсуждение сложной ситуации в Украине, а также вопросов, связанных с оплатой Киевом задолженности за поставки российского газа и с планируемым заключением Соглашения об ассоциации Евросоюз-Украина", - говорится в сообщении.

Также лидеры стран обсудили некоторые аспекты взаимодействия по подготовке проекта резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию украинского кризиса.