Донецкие сепаратисты потребовали у провайдеров данные о пользователях

Как говорится в сообщении одного из донецких провайдеров, таким образом сепаратисты хотят выявить своих противников - тех, кто критикует происходящее на Донбассе, и каким-то образом наказать их. Кроме этого, провайдеры подозревают, что данные пользователей им нужны для составления "списка потенциальных рекрутов, которых можно "обработать" и привлечь на выполнение каких-то задач", передает сайт 62.ua.

В подписанном одним из лидеров сепаратистов Донецкой области Денисом Пушилиным письме содержится требование указать практически все о действиях пользователей в интернете: логин, адреса электронной почты, списки контактов, действия по удалению аккаунтов.

Читайте такжеТеррористы ранили 14-летнего парня и расстреляли его семью – журналист

От интернет-компаний требуют сведения о том, когда и какие именно форумы и социальные сети посещают пользователи, какие ведут блоги и какие программы и DNS-серверы при этом используют.

Представитель одной из компаний-провайдеров отметил, что такое требование нарушает права пользователей и добавил, что намерен бойкотировать требования сепаратистов.