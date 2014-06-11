Сепаратисты в Донецке разворовывают захваченный благотворительный фонд

Об этом говорится в открытом письме фонда к одному из лидеров сепаратистов Александру Бородаю, передает "ОстроВ".

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Сепаратисты захватили 9 июня бывший завод по производству изоляционных материалов, помещения которого арендовал фонд. Незадолго до вторжения, в условиях усиливающегося в городе террора, фонд приостановил деятельность и эвакуировал сотрудников. Во время захвата один из сепаратистов Роман Лягин заявил, что произведениям искусства и имуществу фонда не будет нанесен ущерб.

"Сегодня сотрудниками завода были зафиксированы факты мародерства и нарушения общественного порядка, а именно: вскрытие сейфа, взлом дверей в помещения с дорогостоящими инструментами и оборудованием, хищение вещей, принадлежавших фонду и его сотрудникам, и распитие алкогольных напитков. Кроме того, блокируется вывоз произведений искусства, документации и личных вещей сотрудников фонда", - говорится в письме.

Также на территории завода находятся постоянные инсталляции, которые являются неотъемлемой частью территории и не могут быть демонтированы и вывезены. Фонд настаивает на возмещении стоимости этих произведений искусства.

Серьезную озабоченность культурных и общественных деятелей вызывает вопрос сохранения произведений искусства, принадлежащих фонду - картин, скульптур и других арт-объектов. Над их созданием, экспонированием и хранением на протяжении 4 лет работали украинские и иностранные художники и арт-менеджеры.

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"Все эти произведения искусства еще можно сохранить. Просим дать распоряжение представителям вашей организации не препятствовать вывозу произведений искусства, материальных ценностей и документов, принадлежащих фонду, а также личных вещей сотрудников", - обратился к Александру Бородаю фонд.