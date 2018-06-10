Вехи недели. Пятый стартовал, 100 дней правительству, парламент на шпагате

Петр Порошенко произносил инаугурационную речь, уже обладая четким видением внешнеполитических приоритетов. Мало кому из его предшественников на президентском посту удавалось буквально за несколько дней пообщаться с президентами США и России и канцлером Германии, но интерес к событиям в Украине позволил Петру Алексеевичу оперативно провести внешнеполитические смотрины. Трудно сказать, что было важнее и сложнее – часовой тет-а-тет с Бараком Обамой или 15-минутное общение сквозь зубы с Владимиром Путиным под наблюдением лидеров Франции и Германии.

Пятый президент прав: Украине сегодня нужны мир и спокойствие. Порошенко протянул руку Донбассу, обратившись к его жителям на русском языке и пообещав, что не оставит их один на один с нынешними проблемами. На следующий день после инаугурации глава государства обсуждал сложившуюся на востоке Украины ситуацию со ставшим спецпредставителем Путина послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и представителем ОБСЕ Хайди Тальявини. Очевидно, что поиск эффективного решения для Донбасса – задача первоочередной важности, от решения которой зависит вся президентская каденция.

Но главе государства предстоит добиться не только этого. В его инаугурационной речи прозвучали упоминания о необходимости усиления обороноспособности страны и создании новых рабочих мест, национальном антикорупционном пакте и подписании международного договора, дающего Украине гарантии безопасности надежнее, чем Будапештский меморандум, легко разорванный Россией. Порошенко не собирается признавать аннексию РФ Крыма и настроен добиваться проведения досрочных парламентских выборов. Правда, пока не понятно, как уговорить пойти на переизбрание преданно хлопавших новому президенту законодателей.

Нужно отметить, что законодатели не ограничились овациями в честь Порошенко. Верховная Рада, пусть и с третьей попытки, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Олега Царева, давно переместившегося на территорию объявленной им самим Новороссии. Справедливости ради отметим, что получить аналогичное согласие на представление Генеральной прокуратуры в отношении Игоря Калетника и Владимира Олийныка будет куда сложнее. Олийныка называют среди инициаторов создания на одном из обломков фракции «регионалов» депутатской группы «За мир и стабильность», которую заведомо подозревают в лоббировании интересов Кремля и Виктора Януковича, после инаугурации Порошенко утратившего практическую ценность для его российских хозяев. Парламентарии откорректировали законодательство, позволив более рационально проводить антитеррористическую операцию, но в целом не блещут высоким коэффициентом полезного действия. Создается впечатление, что вся энергия парламентских политиков расходуется на подковерные схватки.

Один из лидеров Верховной Рады, Виталий Кличко, перешел на работу мэром Киева. Ведомая им политическая сила отныне контролирует две трети Киевского совета, что, безусловно, накладывает на «УДАР» серьезные обязательства по воплощению в жизнь предвыборных обещаний своего лидера. Виталий Владимирович рассчитывает получить из президентских рук еще и должность главы КГГА, потому пока не спешит «начинать реформы с Киева».

Правительство тем временем без особой помпы отметило 100 дней своей работы. За это время Кабинет Министров провел внеплановую ротацию – вместо адмирала Тенюха Министерством обороны стал руководить генерал Коваль, восстановило сотрудничество с МВФ и вошло в энергетический клинч с «Газпромом» по вопросу стоимости получаемого от него газа. Премьер-министр Арсений Яценюк обещает плодотворное сотрудничество с президентом и парламентом (что сомнительно) и принятие новых непопулярных решений, без которых уже не обойтись.

Евгений Магда