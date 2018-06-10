Мировой опыт для стабилизации ситуации на Донбассе

В течение последних 10 лет наша группа тщательно отслеживала и анализировала кризисные процессы в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, возникшие в результате государственных переворотов и гражданских конфликтов на этнической и религиозной почве. Несмотря на безусловные отличия конфликта в Украине от событий последнего десятилетия на африканском и американском континентах, а также в регионе юго-восточной Азии, считаем необходимым поделиться выводами и соображениями в отношении необходимых для стабилизации ситуации мероприятий.

По нашим оценкам, наиболее близким по военно-политическим вводным и условиям является ситуация в Мали образца 2012 года. Государственный переворот, спровоцировавший виток сепаратизма в северных областях страны при активной поддержке и инфильтрации террористических групп, аффилированных или близких к «Аль-Каиде в Магрибе» (АКИМ) в целом может являться хорошей моделью для понимания текущих рисков и необходимых действий правительственных войск.

Проблема перекрытия каналов доставки оружия. На сегодняшний день на востоке Украины существует ключевая проблема – открытость границы с РФ, через которую поступает как вооружение, так и живая сила для террористических формирований. Однако, по нашим оценкам, решение данной проблемы не сводится исключительно к закрытию границы с РФ.

Сейчас, на стадии активной фазы конфликта происходит насыщение региона оружием и боевиками. Впоследствии, с перекрытием границы необходимость в активной переброске вооружения закончится. Уже сегодня территория наводнена оружием и внешние стороны, поддерживающие конфликт, будут прибегать к открытию других каналов переброски боевиков в зону конфликта. По нашим оценкам, на сегодняшний день необходимо уделить особенное внимание усилению границы на севере Украины, в частности, с Беларусью, а также с Приднестровьем, которые могут быть использованы для проведения террористических атак в Киеве, Одессе, Житомире и др. Меры усиления должны включать в себя не только техническое оснащение погранзастав, пропускных пунктов и КСП, но и усиление паспортного режима, возможный переход на въезд по загранпаспортам, полное закрытие некоторых участков границы. По нашим данным, формирование агентурной сети РФ на территории Луганской и Донецкой области происходило на базе лиц, занимавшихся контрабандой товаров и задерживаемых российской стороной с последующей вербовкой. Аналогичная схема может существовать в северных областях Украины, которые используются для контрабандных поставок (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская области). В связи с этим целесообразно обратить особое внимание на лидеров и членов групп, занимающихся на постоянной основе контрабандой в данных регионах. Кроме того, необходимо закрыть все лесные дороги, которые используются контрабандистами в своих целях, а также провести ротацию личного состава пограничной службы Украины.

Проблема ограничения мобильности террористических групп. Опыт Мали, Судана и ряда других африканских и азиатских государств показывает, что в условиях локальных конфликтов с повстанческими группами одной из важных задач является ограничение мобильности группировок: уничтожение средств транспортировки личного состава, включая бронированные цели. Сегодня на востоке Украины террористические группы используют, как бронетехнику, захваченную у правительственных сил, так и гражданские транспортные средства (джипы и грузовики), в том числе оборудованные средствами ведения огня (РПГ, купнокалиберные пулеметы, ПЗРК, безоткатные орудия и т.д.). Опыт малийского конфликта, операций в ЦАР, ДРК и Судане свидетельствуют о том, что уничтожение таких целей снижает практически до нуля возможности террористических и повстанческих групп к быстрым рейдовым операциям и захватам населенных пунктов. Решение данной проблемы требует координации и активизации военной авиации и воздушной разведки с нанесением точечных ударов по мобильным и бронированным целям. Кроме того, необходимо ограничение доступа и поставок ГСМ в регион.

Проблема фильтрации. Как показывает практика локальных гражданских конфликтов, для успешного их преодоления необходима жесткая фильтрация лиц, покидающих зону ведения действий. Так, на территории северного Мали (непризнанного государства Азавад) развитие наступления со стороны французских сил специальных операций и малийской армии сопровождалось массовым выходом из зоны конфликта боевиков, которые уходили как на территорию сопредельных стран, так и распределялись внутри страны под видом беженцев и переселенцев, создавая тайники с оружием и боеприпасами. До 70% членов террористических формирований успешно покидали зону проведения операции. По нашим оценкам, серьезной проблемой станет «растворение» участников бандформирований из числа граждан Украины среди местного сочувствующего населения. Это создаст условия для перехода конфликта в латентную фазу, а с попытками преследования активных участников бандформирований – в бытовую плоскость. Проблема усугубляется наличием многочисленных населенных пунктов в регионе.

Проблема управления территориями. Возвращение территорий под контроль требует установления новой системы управления ими. Данная проблема сопровождается дефицитом кадров, а также тем, что местные элиты, как правило, сотрудничали или проявляли лояльность к повстанческим или сепаратистским группам. Так, например, в Мали значительная часть элиты племен туарегов сотрудничала с руководством Азавада. Это означает, что с подавлением вооруженного сопротивления правительство будет вынуждено идти на контакт с представителями сепаратистских или повстанческих групп. Эффективное решение, отработанное в Мали – дробление сепаратистских групп с вычленением наименее агрессивных и наиболее сговорчивых, представители которых вводятся центральным правительством в систему местного самоуправления. На территории восточной Украины данная проблема станет особенно острой. Политические элиты региона в большинстве своем лояльны действующим сепаратистским силам, в связи с чем совершить полное обновление элит после взятия под контроль территории не представляется возможным. По нашим оценкам, сопредельная сторона рассматривает сценарии дальнейшей инфильтрации боевиков и лидеров террористических групп в систему местной власти в случае успеха правительственных сил. Хотя, наиболее вероятным сценарием является как можно более продолжительная дестабилизация ситуации на востоке. Следует также учитывать тот факт, что ухудшение социально-экономической ситуации может усиливать лояльность местного населения к членам сепаратистских групп из числа земляков.

Проблема расползания конфликта. Ситуация в ДРК демонстрирует, что разрешение конфликта в одном регионе может спровоцировать рост напряженности в другом. Особенно, когда речь идет о внешней поддержке повстанческих и сепаратистских групп. Так, за разрешением ситуации в Восточном Киву (ДРК) последовал рост сепаратистских настроений в провинции Катанга. По нашим оценкам, на сегодняшний день приоритетной задачей является не столько поиск разрешения конфликта в Донецкой и Луганской областях, сколько разработка комплекса превентивных мер, особенно социально-экономического характера для южных областей Украины, особенно Одессы и Одесской области.

* Da Vinci AG – аналитическая группа. Основана в 2002 году. Обслуживает правительственные структуры, парламентские комитеты, предоставляя аналитическую и GR-поддержку их деятельности. Оказывала поддержку в оценке и разработке сценариев развития ситуации в Ливии. Мали, Кот д’Ивуаре в интересах правительственных структур США, Алжира и Франции. Члены экспортного пула агентства Reuters.

Da Vinci AG, специально для УНИАН