Партия регионов. Исход

После позорного бегства экс-президента Украины Виктора Януковича в Ростов, его партия оказалась в патовой ситуации. С одной стороны, «старой гвардии» ПР приходится «сохранять лицо», с другой — «неблагонадежные» партийцы, для которых членство в ПР было лишь инструментом для получения депутатского мандата, массово сбегают в более перспективные (для себя) политпроекты.

Учитывая неумолимо надвигающиеся досрочные выборы в Верховную Раду, и крайне туманные перспективы попасть в нее у нынешних регионалов, дробление Партии регионов выглядит более чем логичным. Те, кто формально или не формально дистанцируется сегодня от бывших коллег, так или иначе, пытаются выторговать себе электоральные баллы. В новой ли политической силе или примкнув к какой-то из существующих — не столь важно. Однако нельзя исключать, что текущие изменения раскладов в Партии регионов – просто ширма, за которой идет более серьезная игра на уровне ключевых спонсоров партии, ведущих переговоры накануне новой избирательной кампании. Причем, как между собой, так и с новой властью...

Итак, 3 июня фракцию Партии регионов покинули: Евгений Балицкий, Александр Васильев, Владимир Вечерко, Сергей Горохов, Виталий Грушевский, Анатолий Денисенко, Виталина Дзоз, Александр Дудка, Александр Козуб, Вячеслав Лукьянов, Валентина Лютикова, Евгений Мураев, Владимир Олейник, Таисия Повалий, Александр Пономарев, Юрий Самойленко, Владимир Струк, Виктор Тихонов, Владимир Чуб... Часть из них — чтобы создать депутатскую группу с правами фракции «За мир и стабильность».

К слову, о готовящемся выходе ряда депутатов из Партии регионов (в том числе, и некоторых вышеперечисленных) стало известно ранее – они собирались перебраться в новое депутатское образование, вдохновителем и «кошельком» которого, судя по имеющимся сведениям, является опальный младоолигарх Сергей Курченко. Как уже сообщал УНИАН, за вступление в «межфракционное объединения «За мир и стабильность»» (так обозвали будущую политструктуру, которую депутаты между собой, впрочем, называют проще – «фракция Курченко») парламентариям обещали немало — по 375 тысяч долларов каждому, с условием дальнейшего ежемесячного пособия в 200 тысяч долларов. Народный депутат Олег Ляшко озвучил и более впечатляющую цифру – помимо содержания в 200 тысяч долларов месяц, по его словам, нардепам-перебежчикам полагалась единоразовая выплата аж «по миллиону долларов сразу».

Любая из озвученных сумм – хорошее подспорье обладателю мандата, учитывая, что гарантий попадания в следующий созыв Верховной Рады никто не дает. С другой стороны, как-то досадно осознавать, что даже для народных избранников – так сказать, цвета нации, – счастье заключается исключительно в деньгах, и что годы, проведенные во фракции родной партии (обеспечившей, кроме всего прочего, получение того самого депутатского мандата) для иных нардепов – пустой звук.

Поэтому, УНИАН решил поинтересоваться и у «отщепенцев», и у тех регионалов, которые остались верны партии, что же движет депутатами в принятии таких решений, и насколько правдивы слухи об их перекупке. На наши вопросы согласились ответить (уже) внефракционный народный депутат Юрий Самойленко и (все еще) член фракции Партии регионов Анатолий Близнюк.

Самойленко: «Изначально планировалось, что это будет многочисленная группа, и мы создадим свою фракцию»

Исход парламентариев из Партии регионов начался еще в январе-феврале. Почему вы приняли решение покинуть фракцию только сейчас?

Я вышел из фракции, потому что был не согласен с рядом решений фракции. Например, тех, которые касались выделения средств на безопасность атомных электростанций, на «Укрытие» или голосований за другие законопроекты. Если бы решения о поддержке или не поддержке хотя бы принимались на фракции, где все голосовали, а не так, спонтанно… Поэтому я решил голосовать так, как мне подсказывают голосовать моя совесть и мои избиратели. Я вышел из фракции и теперь намного увереннее себя чувствую. А долго не выходил, потому что пятый и шестой созывы проходил в Верховную Раду по спискам Партии регионов. Неприятно было бежать с корабля. Но, пришло время не быть кнопкодавом, исполняющим какую-то неизвестную волю узкого круга ограниченных людей, как говорится в известной в шутке.

Вы войдете в состав нового депутатского объединения «За мир и стабильность»?

На сегодняшний день я – внефракционный депутат, я не входил в группу «За мир и стабильность». Да, я смотрел ее список, у них хорошее название и хорошие намерения. Но, изначально планировалось, что это будет многочисленная группа, и мы создадим свою фракцию, а потом я посмотрел, что многие не поддерживают эту идею... Просто так числиться в какой-то группе я не хочу. Тем более, мне предлагали войти в состав и группы Кинаха, и в группы Тигипко, и в другие. Но там тоже коллективизм. Если бы это было оправдано еще какой-то идеей, я согласен. Но, когда во главу угла ставят коньюнктурные решения и желания, я не согласен.

В кулуарах Верховной Рады обсуждается тема оплаты вступления в это объединение. Суммы называют с разбросом – от 375 тысяч долларов до миллиона за депутата. А вам сколько предлагали?

Знаете, ходят разговоры... Например, когда Тигипко формировал свою группу, то говорили, что давал миллион за вступление. А другие говорят, что еще раньше, за переход из фракции во фракцию, давали по три миллиона (вероятно, имеется в виду период формирования про-януковичского большинства после выборов-2012, - УНИАН). Для меня это суммы умопомрачительные.

Говорят, что какие-то деньги предлагали и в группе, в которую я не стал входить. Я всю сознательную жизнь проработал в спецслужбах и знаю, что разговоров вокруг покупки депутатов ходит много, но мне конкретно таких предложений не поступало. Как я уже говорил, мне и сегодня предлагают вступать в разные группы. Но, когда вокруг их формирования такой ореол, то нужно хорошо подумать. Лучше быть независимым внефракционным, тогда лично к тебе не будет никаких вопросов. А я привык спать спокойно…

Сегодня Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности вашего бывшего однопартийца Олега Царева и дала согласие на его арест. Среди тех, кто, вместе с вами, покинул ряды фракции Партии регионов, называют, как минимум, Олийныка, которого может постичь такая же участь. Если такой вопрос появится в повестке дня, как вы будете действовать в отношении своих бывших однопартийцев?

Я не был на фракции, поэтому не знаю, как они обсуждали вопрос Царева, который всегда был пророссийски настроенным и этого не скрывал. И в зале я не был, когда голосовали, был на общественном совете СБУ по реформированию сектора безопасности страны.

В целом, я поддерживаю снятие депутатской неприкосновенности, в принципе. И я не блефую и не пытаюсь кому-то понравиться. Я всю жизнь проработал на государственной службе и неприкосновенность лично мне не нужна. Я не бизнесмен, у меня нет ни заводов, ни пароходов, чтобы нужно было защищать свой бизнес, прикрываясь неприкосновенностью.

Больше того, считаю, что неприкосновенность должна быть снята со всех: с судей, с президента, прокуроров, депутатов. Но закон должен быть один для всех. А то, получается, что сейчас сняли неприкосновенность с Царева. Но перед этим правонарушения были со стороны свободовцев, когда они заскакивали на Первый национальный, таскали там людей за волосы и за галстуки, и им за это — ничего.

После президентских выборов одним из главных вопросов повестки дня стали досрочные выборы в Верховную Раду. Готовы ли к их проведению?

Да, я готов к роспуску Верховной Рады, потому что считаю, что этот парламент, этот его состав, себя уже изжил. Кроме того, по моему мнению, количество депутатов Верховной Рады нужно сократить. А то население сокращается, а депутатов остается 450.

Что касается досрочных выборов, то единственное, с чем я не согласен, это возвращение к пропорциональной системе. Я за смешанную систему или, вообще, за мажоритарную. Так как это позволяет избирателям лучше знать своего депутата. К примеру, я — представитель мажоритарного округа и работаю на нем 8 с половиной лет. На округе меня знает каждый встречный-поперечный, поэтому, при любой власти, я на нем одержу победу.

Сейчас Партию регионов, ряды которой вы покинули, обвиняют в поддержке террористов на востоке страны. В частности, главу фракции Александра Ефремова называют «держателем ситуации» в Луганской области. Каково ваше мнение на этот счет?

Не знаю, что там говорят сегодня на политсовете фракции, но считаю, что обвинения против Ефремова в том, что он поддерживает сепаратистов, голословные и необоснованные.

Больше того, не знаю, за что его снимать с руководства фракции, о чем давно говорят. Когда была одна из попыток в его отсутствие отстранить его от должности, ряд депутатов (и я их поддержал) выступили и сказали, что менять его в его отсутствие — некорректно. Такие вещи не украшают фракцию. Но, к сожалению, эти течения во фракции преобладают. И это, в том числе, сподвигло меня на решение уйти.

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Близнюк: «Чем мотивировался человек, который написал заявление о выходе из фракции? … Уместен пример: муж говорит жене – хочу суп, а она в ответ – я приготовила борщ, он – тогда я пойду в ресторан»

Анатолий Михайлович, самую мощную фракцию – Партии регионов – после свержения режима Януковича покинули многие депутаты, но их уход был «плавным». А 3 июня сразу 20 нардепов заявили о выходе из фракции – так сказать, состоялся массовый откол. Почему это произошло именно сейчас?

Бог их знает. Я на заседания фракции хожу и вижу, кто и как реагирует. Некоторые не согласны с позицией фракции, хотят других действий, более эффективных, на их взгляд. Вот и приняли такое решение. Это – их право.

А с чем именно они не согласны?

Откуда я знаю, чем мотивировался человек, который написал заявление о выходе из фракции? И когда таковых – 20? Когда, где и на каких условиях они договаривались?.. Я люблю образные примеры, вот один тут уместен: муж говорит жене – хочу суп, а она в ответ – я приготовила борщ, он снова – не хочу борщ, давай суп, она – есть только борщ, он – тогда я пойду в ресторан…

В связи с создавшейся ситуацией обсуждается будущее фракции?

Конечно, обсуждается. Мы понимаем происходящее, и с первого дня понимали, ведь это не сегодняшний вопрос: во фракции было 202 депутата, а осталось – 83. Сколько останется во фракции Партии регионов, может, и 43 депутата?.. Время покажет. В Донбассе за меня голосовали, как и за Партию регионов, поэтому говорить избирателям, что я разуверился и выхожу из фракции, не собираюсь.

В Верховной Раде – прецедент: снятие депутатской неприкосновенности с Олега Царева и согласие на его арест. Среди людей из фракции Партии регионов (и тех, кто ее покинул), есть те, в отношении которых депутаты предлагают сделать подобное. В частности, речь идет об Олийнике, Ефремове и Калетнике. Если вопрос будет на повестке дня, как будет реагировать фракция на такие действия в отношении настоящих и бывших однопартийцев?

Будем реагировать так же, как и по Цареву. Я понимаю и одну, и другую, и третью позицию, но стараюсь оценивать все комплексно перед принятием решения. По закону, можно снять неприкосновенность, все остальное – дело прокуратуры. Никто не может быть обвинен, пока не будет решения суда. И это – согласно Конституции. Как же можно тогда предоставлять право на арест? Что за дела? Кроме того, когда 222 депутата сначала голосовали, а потом – 235, нажимали в четыре руки… Если это – демократия, последовательность, законность, тогда – пожалуйста. Но для меня это – не демократия и не законность. Поэтому я принял решение – вынул свою карточку и не голосовал.

Сейчас широко обсуждается возможность проведения досрочных парламентских выборов. Каково ваше мнение по этому поводу?

Я к этому отношусь с пониманием необходимости реформирования. Но для начала нужно изменить Конституцию, с учетом задекларированных принципов: децентрализация власти, ликвидация местных администраций, русский язык и так далее. Изменения в Основной закон Украины должны быть внесены этим составом Верховной Рады. И тогда, а это обсуждалось во фракции, мы готовы на выборы. Может быть, они будут в сентябре, а, может, в декабре – без разницы.

И второе – избрали президента абсолютным большинством голосов. Но при этом, наверное, забыли, что не голосовали 24 округа – более 3,5 млн человек. То ли им не дали такой возможности по преступным делам, то ли еще как-то, но эти люди не голосовали. И как мы будем проводить выборы в ВР? По какой схеме мы будем голосовать? По такой же, как и сейчас: пропорциональная и мажоритарная, то есть, 50/50? И то, что представителей востока не будет в парламенте, устраивает? Готова к этому цивилизованная страна – не учитывать мнение целых регионов? Нужно изменять выборное законодательство, перейти к чисто пропорциональной системе.

Сейчас Партию регионов обвиняют в поддержке террористов на востоке страны. В частности, главу фракции Александра Ефремова называют держателем ситуации в Луганской области. Каково ваше мнение на этот счет?

Обвиняют те, кто не знает истинной ситуации на Востоке…

Нана Черная, Татьяна Урбанская