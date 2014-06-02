Пентагон осудил нападение на луганский погранотряд и участие в нем России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Дерек Шоле на пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Это нападение (на Луганский пограничный отряд - УНИАН) сегодня вызывает большую обеспокоенность, и это дальнейший пример дестабилизирующей деятельности, которую, мы считаем, на востоке Украины проводит Россия, и мы резко это осуждаем», - заявил он.

Также представитель Пентагона отметил, что «пророссийские сепаратисты совершают преступления на востоке Украины для того, чтобы подорвать единую Украину».

Читайте такжеТеррористы, атакующие луганский погранотряд, используют жителей как живой щит - ГПСУ«Мы считаем, что украинская Служба безопасности проявила большую сдержанность и мужество в том, что она избегает излишнего насилия, для того, чтобы этот конфликт решить», - отметил Шоле.

Кроме этого, он отметил, что вчера «посетил позиции украинских пограничников. Я высоко оцениваю работы украинских пограничников, которые ежедневно прилагают усилия по защите территориальной целостности Украины».

«США осуждают и отвергают оккупацию Россией Крыма и вмешательство в украинские дела. Мы ищем способы обеспечить мирное решение этого конфликта », - сообщил помощник министра обороны США.

Читайте такжеВ Луганске авиация уничтожила две минометные батареи террористов Как сообщалось, сегодня, 2 июня, около 00.30 к управлению Луганского пограничного отряда подъехало около 100 вооруженных людей, которые расположились по периметру отряда. Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4:00 и длилась около 40 минут. Террористы продолжали подтягивать силы и вооружение к управлению отряда. По состоянию на 7.00 их было уже около 400 человек, информировали в Государственной пограничной службе, добавляя, что авиация не может принять участие в бою, поскольку террористы скрываются в жилых домах.

По данным координатора группы «Информационный сопротивление» Дмитрия Тымчука, во время штурма террористами Луганского пограничного отряда ранены 7 пограничников.

Сегодня около 11.45 и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что украинские пограничники продолжают отражать атаки террористов на Луганский пограничный отряд.

Турчинов отметил, что в настоящее время под Луганском продолжается бой пограничников с террористами.

По словам спикера, пограничники делают все возможное для защиты границы до полного очищения от террористов. Турчинов также отметил, что в целом на сегодняшний день пограничники на участке границы от Городища Луганской области до Амвросиевки Донецкой области находятся в сложных условиях. "Фактически они находятся на территории, которая временно контролируется террористами. И в этих сложных условиях ведут бои, защищая границу страны", - сказал он.