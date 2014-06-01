Второй батальон Нацгвардии заступил на боевые посты вокруг Славянска - Парубий
20:43, 01 июня 2014Политика
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Парубий отметил, что в воскресенье бойцы уже осуществили первое задержание сепаратистов.
Второй батальон Нацгвардии / Фото: Андрей Парубий / facebook.com
Второй батальон Национальной Гвардии Украины заступил на боевые посты вокруг Славянска.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий на своей странице в Facebook.
По его словам, этот батальон был сформирован из бойцов самообороны Майдана.
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В воскресенье бойцы уже осуществили первое задержание сепаратистов, - рассказал Парубий.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье командир батальона ”Донбасс” Семен Семенченко собрал на Майдане четыре автобуса с мобилизированными.
Мобилизированные майдановцы были отправлены в тренировочную базу Национальной Гвардии в Новые Петровцы.
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