Второй батальон Нацгвардии заступил на боевые посты вокруг Славянска - Парубий

Второй батальон Национальной Гвардии Украины заступил на боевые посты вокруг Славянска.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

По его словам, этот батальон был сформирован из бойцов самообороны Майдана.

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В воскресенье бойцы уже осуществили первое задержание сепаратистов, - рассказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье командир батальона ”Донбасс” Семен Семенченко собрал на Майдане четыре автобуса с мобилизированными.

Мобилизированные майдановцы были отправлены в тренировочную базу Национальной Гвардии в Новые Петровцы.