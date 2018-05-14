Рада идет в расход

Из всех кандидатов на пост президента о необходимости проведения досрочных парламентских выборов в текущем году говорили только четверо. В том числе, новоизбранный глава государства Петр Порошенко. В частности, в его избирательной программе речь идет о необходимости перезагрузить Верховную Раду до конца 2014 года «исключительно на пропорциональной основе с открытыми списками». И, судя по первым же заявлениям политика, он не желает повторить судьбу Виктора Ющенко в 2005 году.

Напомним, тогда нерешительность президента объявить о досрочных парламентских выборах, превратилась для него в пытку кулуарными договоренностями с олигархическими группами в депутатском корпусе и затяжным противостоянием в Верховной Раде. Естественно, об эффективности работы власти в таких условиях и речи быть не могло. Более того, когда подошел срок очередных выборов в парламент, пропрезидентская партия «Наша Украина» сумела взять только третье место.

Новому президенту нужна новая Рада

Впрочем, Петр Порошенко на днях отметил, что «власть больше не может игнорировать позицию людей, а 85% украинцев требуют роспуска парламента». К слову, помимо общественного запроса на переформатирование Верховной Рады, существуют и другие, не менее важные, факторы. Речь идет о нестабильности существующей коалиции, эволюционном дроблении крупных фракций - «Батькивщины» и Партии регионов, возможной скорой смерти проекта под названием КПУ, а также о физическом отсутствии под куполом многих депутатов, сбежавших из страны вслед за своим «батей».

Согласно Конституции Украины, президент имеет право на роспуск Верховной Рады в трех случаях: если в течение тридцати дней одной сессии не могут начаться пленарные заседания, если за два месяца после отставки Кабмина не сформирован новый состав правительства, и если в течение месяца парламент не сформировал коалицию депутатских фракций.

В нынешней ситуации самым логичным поводом для роспуска депутатского корпуса является последний пункт. Во-первых, нынешняя коалиция может прекратить свое существование, если из нее выйдут несколько десятков депутатов. Это могут быть и представители «Батькивщины», и представители УДАРа. Учитывая, что УДАР поддержал Порошенко в президентской гонке, вполне вероятно, что именно ударовцы и покинут ряды парламентского большинства, дабы дать возможность президенту распустить парламент.

Во-вторых, учитывая сам состав коалиции, в которую, помимо фракций, входят две депутатских группы - «Экономическое развитие» и «Суверенная европейская Украина» - а также депутаты-мажоритарщики, де-факто, это большинство довольно сомнительно. «Формально, это не коалиция фракций, в нее входят и индивидуальные депутаты. Поэтому, де-факто, коалиции уже нет», - рассказал УНИАН глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

К слову, этот факт может быть использован Конституционным судом Украины в принятии решения по вопросу сроков полномочий нынешнего состава парламента. Как известно, часть недовольных возможными перевыборами депутатов готовы обратиться в КСУ, дабы сделать попытку закрепить за Верховной Радой необходимость «не расходиться» до 2017 года. Мол, новому президенту проще добиться переформатирования парламента «под себя», нежели избирать новый. Впрочем, утверждение это довольно сомнительно по причинам, которые Украина, как уже было сказано выше, переживала в период президентства Ющенко.

Роспуск парламента как приговор

В переформатировании парламента, в частности, не заинтересованы мажоритарщики, вложившие немалые средства в свои избирательные кампании в 2012-м году и еще не успевшие, в силу сложившихся обстоятельств, «отбить» затраты в стенах Верховной Рады. Для них особенно опасным становится и изменение избирательного законодательства — возвращение от смешанной избирательной системы (когда 225 депутатов избираются по партийным спискам, а 225 — по мажоритарным округам) к пропорциональной (только партийные списки).

Досрочные парламентские выборы — масштабная неприятность и для Коммунистической партии Украины. Во-первых, если СБУ, Министерство юстиции и следственные органы докажут причастность КПУ к сепаратизму, вполне вероятно, что против ряда видных коммунистов будут открыты уголовные дела. Во-вторых, даже без запрета этой политической силы, ее рейтинги, согласно данным соцопросов, вряд ли позволят преодолеть партии проходной барьер. К слову, это прекрасно понимает лидер коммунистов Петр Симоненко, который «снялся» с президентской гонки в последний момент. Учитывая, что, по последним данным ЦИК, за него все же проголосовало немногим больше 250 тысяч украинцев, столь низкий рейтинг он, вероятно, и будет оправдывать своей «капитуляцией». Мол, это лишь малая часть избирателей, готовых проголосовать «за» лидера КПУ. Впрочем, эти цифры свидетельствуют: коммунисты больше не вправе претендовать на звание политической силы всеукраинского масштаба. Если вообще сумеют преодолеть проходной барьер.

Также, если исследовать данные ЦИК по президентской кампании, в политическое небытие может отправиться и Партия регионов. По состоянию на сегодняшний день, кандидат в президенты от ПР Михаил Добкин набрал чуть больше полумиллиона голосов избирателей. Собственно, если даже с началом парламентской избирательной кампании, эти голоса удастся трансформировать в поддержку Партии регионов, претендовать на звание самой крупной парламентской фракции регионалам не стоит. А, учитывая, что на электоральном поле ПР активничает Сергей Тигипко, выбившийся в пятерку лидеров президентской гонки, участь регионалов довольно печальна. Впрочем, пока дата выборов в Верховную Раду не объявлена, Михаил Добкин всячески пытается сохранить лицо. По его словам, несмотря на его результат в президентской кампании, у Партии регионов есть огромный потенциал.

Тут, правда, Добкин в чем-то прав: несмотря ни на что, электоральный базис у «регионалов» на Востоке страны по-прежнему сохраняется. Однако, там по-прежнему орудуют террористы и проходит АТО, и в настоящее время нет никаких гарантий, что на парламентских выборах Донбасс не повторит печальный опыт выборов президентских, когда большая часть избирательных участков в регионе не открылись. При таком раскладе, шансов и ПР даже просто пройти в парламент становится призрачно мало.

Уйти, чтобы остаться

В то же время, извечные оппоненты регионалов из «Батькивщины» заявляют, что к досрочным парламентским выборам в текущем году готовы. «Существующий парламент не отвечает раскладу политической карты страны», - считает глава фракции Сергей Соболев.

Тем временем, в кулуарах Верховной Рады ходят упорные слухи, что в парламенте между «Батькивщиной» и Партией регионов идут переговоры о создании широкой коалиции. Сергей Соболев, впрочем, эти слухи опровергает: «Пока я руковожу фракцией, коалиции с ПР не будет». Справедливости ради стоит отметить, что лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, занявшей второе место в президентской гонке, сегодня крайне не выгодно иметь дело с регионалами. Наоборот, парламентская кампания выгодна ей по двум причинам.Более того, в «Батькивщине» отмечают, что выборы «должны состояться по новому избирательному закону, который предусматривает избрание депутатов исключительно по пропорциональной системе на основе открытых партийных списков». Эту идею поддерживают и в ВО «Свобода». «Безусловно, парламенту нужна перезагрузка... Единственное - нужно изменить закон о выборах, чтобы перевыборы проходили по пропорциональной системе с открытыми списками», - сказал народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко.

Во-первых, это позволит ей очистить свою политическую силу от перебежчиков, которые, вероятно, уже договорились о бонусах в команде Порошенко. Во-вторых, скорые выборы в Верховную Раду помогут ей отыграть свой президентский результат и конвертировать голоса избирателей в поддержку «Батькивщины». Если же затягивать с перевыборами Рады, на ее электоральном поле «сливки» могут собрать со своими партийными проектами Олег Ляшко и Анатолий Гриценко.

Как бы там ни было, проверка депутатов «на вшивость» состоится в четверг, 29 мая. Вопрос досрочных выборов Верховной Рады решат те, кто решится (или не решится) выйти в четверг из коалиции. Впрочем, даже если коалиция распадется, это не решит всех проблем будущей избирательной кампании.

Необходимость новых правил игры

Главный ее нюанс — открытые партийные списки. Эту тему мусолили парламентарии многих созывов, но, как видим, воз и ныне там. «Надеюсь, что в планах нет оставлять действующую неуклюжую пропорционально-мажоритарную избирательную систему. Хотя бы по одной причине: как выбирать депутатов в 10-ти округах в Крыму и в двух в Севастополе?» - отмечает заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

«Сегодня в Верховной Раде сидят люди, которые элементарно борются за сохранение своего статуса, ведь, если провести выборы с нормальной системой, то трехсот депутатов из 450-ти завтра уже не будет в парламенте», - считает народный депутат от УДАРа Виктор Чумак.

В этой связи, во время голосования за необходимые изменения в избирательное законодательство, попросту, может не хватить голосов. «Это — наибольшая проблема, - рассказал глава КИУ Александр Черненко. – Но этот парламент (будем честны, не самый продуктивный) мог бы войти в историю как тот, что принял изменения в избирательное законодательство относительно выборов по открытым спискам». По словам эксперта, в четверг можно будет увидеть, как Верховная Рада готова прислушаться к мнению общественности. И сколько сторонников в рядах парламентариев у новоизбранного президента Петра Порошенко.

Еще одним камнем преткновения для депутатов нынешнего созыва может стать формирование Центральной избирательной комиссии. Так как у большинства членов нынешнего состава ЦИК истекли или вот-вот истекают сроки полномочий, Верховная Рада, до своего роспуска, должна принять и решение по Центризбиркому. Согласно действующему законодательству, назначение членов ЦИК происходит с подачи президента, но, учитывая предложения депутатских фракций и групп, а также после выводов профильного комитета Верховной Рады, это станет еще одной проверкой на лояльность депутатского корпуса новому президенту.

Татьяна Урбанская