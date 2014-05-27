Пресс-офицер АТО: боевики в панике начали сами передавать информацию украинским военным

Об этом заявил пресс-офицер антитеррористической операции (АТО) Алексей Дмитрашковский. По его словам, террористы начали сами передавать информацию украинским бойцам. "Сами боевики не верят в победу и подают информацию", - подчеркнул Алексей Дмитрашковський.

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Напомним, что, по неофициальным данным, в результате ожесточенных боев в Донецке силовики ликвидировали десятки боевиков. При этом официальной информации о количестве убитых террористов пока нет. "В плен никого не брали", - добавил пресс-офицер, передает ТСН.