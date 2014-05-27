Террористы разграбили и подожгли Арену хоккейного клуба «Донбасс»
Донецкие сепаратисты разграбили и подожгли ледовый дворец "Арена Дружба" – домашнюю арену Хоккейного клуба «Донбасс».
"Подъехали двумя машинами, разграбили фан-шоп, украли золотые медали, угнали клубную машину и подожгли левое крыло дворца", - рассказал один из руководителей клуба агентству Остров.
По его мнению, это месть террористической организации ДНР президенту клуба Борису Колесникову за участие его предприятий в акциях за мир, которые несколько дней назад инициировал Ринат Ахметов.
В свою очередь, гендиректор клуба Алексей Брага сообщил, что нападение было между двумя и тремя часами ночи, передает агентство. Читайте такжеВ Донецке горел дворец спорта «Дружба» - ГСЧС
"Вооруженная группа из 10 человек ворвалась на территорию, оглушила охранника прикладом автомата, разграбила клубный магазин. После этого преступники подожгли Арену через серверную, куда были подключены все камеры видеонаблюдения", - сказал он.
Жертв и пострадавшихв результате возгорания нет, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Напомним, несколько дней назад было объявлено, что в апреле 2015 года "Арена Дружба" должна принять чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1-А.
Кроме того, с 20 августа в Арене должна открыться спортивная школа, где будут заниматься 300 юных хоккеистов и фигуристов от 5 до 12 лет.