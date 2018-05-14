Вехи недели. Молниеносные выборы, тлеющий восток и девальвация Ахметова

Президентские выборы впервые после 1991 года завершились в один тур. Стартовавший в досрочной гонке в качестве фаворита Петр Порошенко так и не позволил кому-либо из конкурентов усомниться в его победе, набрав более 50% голосов уже в первом туре. Петр Алексеевич провел технологичную кампанию, не испытывая необходимости увеличивать количество своих сторонников любой ценой. Его упрекают в отказе от дебатов с Юлией Тимошенко в студии Савика Шустера, где лидер «Батькивщина» чувствует себя как дома, забывая, что законодательство не обязывает претендента дебатировать с конкурентом, серьезно отстающим по рейтинговым показателям. Юлия Владимировна на финише кампании педалировала тему скорейшего проведения референдума о вступлении нашей страны в НАТО, но эта «фишка» не позволила ей ликвидировать 4-кратное отставание от победителя гонки.

Порошенко обещает провести быструю инаугурацию, анонсирует наведение порядка на востоке страны и проведение переговоров с Россией при посредничестве ЕС и США. После вступления в президентские права он намерен не только продать свой бизнес, но и представить кандидатуры министров, входящих в президентскую квоту. Новоизбранный глава государства обещает и серьезные изменения в ходе АТО. События минувшей недели – разгром блок-поста у Волновахи и засада на батальон «Донбасс» у Карловки – свидетельствуют, что в рядах украинских силовиков хватает проблем, требующих оперативного решения.

Возвращаясь к проведению выборов президента, необходимо отметить высокую активность избирателей, некоторым из которых пришлось стоять в очередях, чтобы исполнить гражданский долг. Очевидно, проблему формирования избирательных комиссий придется решать с самого верха, поскольку полномочия 90% членов Центризбиркома истекают 1 июня. Это выглядит тем актуальнее, что сразу несколько кандидатов в президенты, включая Порошенко, выступают за проведение досрочных парламентских выборов. Самыми длинными «хвосты» желающих отдать свой голос были в Киеве, где выбирали не только президента, но и местную власть. Прогнозируемую победу в столичном масштабе одержал Виталий Кличко и возглавляемый им «УДАР», теперь новому мэру столицы необходимо за полтора года показать, что он не просто ожидал избрания, а имеет реальную стратегию действий по развитию Киева.

Подводя сухой остаток на выборах главы государства, то стоит отметить успех Олега Ляшко, взявшего «бронзу», достаточно высокий как для дебютанта гонки результат Вадима Рабиновича, обошедшего Олега Тягныбока, Петра Симоненко, Дмитрия Яроша. Общество показало, что запрос на стабилизацию сильнее словесной эквилибристики.

В Донецкой и Луганской областях волеизъявление на президентских выборах носило точечный характер, голосование проводилось только в районах, контролируемых силовиками. Сепаратисты из ДНР и ЛНР без стеснения сорвали волеизъявление украинцев в большей части Донбасса, а наиболее горячие головы даже захватили резиденцию Рината Ахметова в Донецке. Самый богатый гражданин Украины получил зримое подтверждение того, что его недавнее выступление против ДНР, сопровождавшееся звуковыми эффектами на подконтрольных предприятиях, оказалось недостаточным аргументом. Статус «хозяина Донбасса» стремительно девальвирует, и Ринату Леонидовичу срочно необходимы мероприятия по реанимации имиджа.

Нестабильностью на востоке Украины обязательно воспользуется Россия, президент которой Владимир Путин пообещал «уважать выбор украинского народа», но фактически поставил условием возобновления диалога выплату 3,5-миллиардного долга за газ. При этом Путин не скрывает, что Россия опасается евроатлантических устремлений Украины, и попытается не выпустить ее из своей сферы влияния.