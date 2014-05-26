Добкин назвал Порошенко президентом

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

"У нас не было никаких контактов до этого момента, кроме личного знакомства. На ранних этапах мы были в парламенте. Сегодня Порошенко получил высокое доверие народа и стал президентом страны", - сказал Добкин.

При этом он призвал соперника приносить пользу Украине и обществу. Добкин также добавил, что в Харькове выборы прошли спокойно и нормально.

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На вопрос, не собирается ли Партия регионов распуститься после скандального побега Виктора Януковича, Добкин отметил, что этого не произойдет.

"Партия регионов - это не только бывший президент. Это более миллиона граждан Украины, которые до золотых батонов не имеют никакого отношения", - отметил кандидат в президенты.

По его словам, Партия регионов "очищается и меняется".

В отношении уголовных дел Добкин заявил, что не боится суда и не собирается бежать с Украины.

"Зачем? Я не считаю себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Если бы я хотел уехать из страны, я бы это уже сделал. Нет никаких оснований, чтобы довести это дело против меня в суд. Там нет самого события, в котором меня обвиняют", - сказал Добкин.