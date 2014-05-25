Сопровождавшие террористов "журналисты" Lifenews вылетели в Чечню - Кадыров
02:16, 25 мая 2014Политика
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"Журналисты" российского пропагандистского канала Lifenews, задержанные несколько дней назад в Украине, осбождены и уже отправились в Чечню.
Сидякин и Сайченко поехали к Кадырову / izvestia.ru
Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.
Читайте такжеСотрудники LifeNews информировали боевиков о расположении украинских войск - МВД"Российские журналисты Олег Сидякин и Марат Сайченко на свободе! Самолет с ними взял курс из Киева в Грозный!", написал Кадыров.
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