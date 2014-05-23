Комитет ВР по свободе слова рассмотрит ситуацию вокруг газеты «Вести»

13:46, 23 мая 2014
Политика
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Комитета Верховной рады (ВР) по вопросам свободы слова рассмотрит на следующем заседании ситуацию вокруг газеты «Вести».

Во время обыска у издателя газеты «Вести» Игоря Гужвы нашли 1,5 млн грн / Игорь Гужва / facebook.com

Как сообщил председатель комитета Николай Томенко, он уже обратился к Государственной налоговой службе с просьбой предоставить информацию о законности проведенных мероприятий сотрудниками ведомства.

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Николай Томенко напомнил о моратории на проверку СМИ во время избирательных кампаний, который поддержала Верховная рада.

«На ближайшем заседании комитета по вопросам свободы слова и информации мы рассмотрим этот вопрос. На заседание будут приглашены представители налоговой службы, чтобы объяснить причины проверки», - от метил Николай Томенко.

Как сообщал УНИАН, 22 мая сотрудники налоговой милиции во время обыска в офисе компании «Вести Масс-Медиа» выявили у издателя газеты «Вести» Игоря Гужвы 1,5 млн грн.

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