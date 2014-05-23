Комитет ВР по свободе слова рассмотрит ситуацию вокруг газеты «Вести»
Комитета Верховной рады (ВР) по вопросам свободы слова рассмотрит на следующем заседании ситуацию вокруг газеты «Вести».
Как сообщил председатель комитета Николай Томенко, он уже обратился к Государственной налоговой службе с просьбой предоставить информацию о законности проведенных мероприятий сотрудниками ведомства.
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Николай Томенко напомнил о моратории на проверку СМИ во время избирательных кампаний, который поддержала Верховная рада.
«На ближайшем заседании комитета по вопросам свободы слова и информации мы рассмотрим этот вопрос. На заседание будут приглашены представители налоговой службы, чтобы объяснить причины проверки», - от метил Николай Томенко.
Как сообщал УНИАН, 22 мая сотрудники налоговой милиции во время обыска в офисе компании «Вести Масс-Медиа» выявили у издателя газеты «Вести» Игоря Гужвы 1,5 млн грн.