Во Львовской области убытки от непогоды оценили в 20 млн грн

Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Украине в результате непогоды обесточены 440 населенных пунктов

По словам директора департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации Алексея Титаренко, в результате непогоды пострадали 115 населенных пунктов на территории 10 районов и 3 города областного значения. В частности, были обесточены 82 и нарушено газоснабжение 30 населенных пунктов, затоплен 751 жилой дом, подтоплены 3 160 зданий и 9 350 приусадебных участков. Подмыто земляное полотно и дорожное покрытие на 62 участках автомобильных дорог общего значения протяжностью 15 043 м, поврежден 41 автомобильный мост и разрушен железобетонный мост.

По информации руководителей других профильных служб, по предварительным подсчетам, общий ущерб, нанесенный автомобильным дорогам, составляет более 16 млн грн; объектам водного хозяйства – более 50 млн грн; посевам сельхозкультур – более 2,6 млн грн.

Для устранения последствий стихии в области Госводагентство уже выделило 9 млн грн. После детального анализа майского паводка агентство направило эти средства на строительство и ремонт объектов водного хозяйства в области.