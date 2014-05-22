НАТО зафиксировало активизацию российских войск у границы Украины

Об этом написал в своем «Титтере» генеральный секретарь НАТО, выделив слово «возможно».

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«Мы видели ограниченную активность российских подразделений в окрестностях украинской границы, можно предположить, что некоторые из этих сил готовятся к отводу», - написал генеральный секретарь Альянса, передает Lenta.ru.

Однако по мнению Андерса фог Расмуссена, пока рано делать какие-то выводы. «Но я надеюсь, что это начало полного и настоящего вывода. Большинство ранее развернутых российских сил остается вблизи границы с Украиной», - утверждает генсек. Кроме того, он подчеркнул, что любой «значимый, всеобъемлющий и поддающийся проверке отвод будет первым шагом России в правильном направлении».