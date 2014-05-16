Путин требует осознать, что интересы крымских татар связаны с Россией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в Сочи на встрече с представителями крымско-татарской общины.

«Я понимаю, что есть люди, которые, надо признать, многое сделали для крымских татар, на протяжении целых десятилетий боролись за их права. Но все мы должны осознать, что интересы крымских татар сегодня связаны с Россией, с Российской Федерацией, и нельзя защищать интересы других, третьих государств, используя крымско-татарский фактор. Это пойдёт только во вред народу. Это нужно осознать», - заявил Путин.Читайте такжеДжемилев: Кремль безуспешно пытается вербовать сторонников из числа крымских татар

При этом он обещает сделать все, что крымские татары почувствовали себя полноценными хозяевами своей земли.

По его словам, это невозможно будет сделать без самих крымских татар, «которые искренне заинтересованы в развитии этих территорий».

«Кстати говоря, это касается не только крымских татар, это касается представителей всех других национальностей, которые проживают в Крыму. Это и русских касается, это касается украинцев, это касается других репрессированных народов, таких как греки, болгары, немцы – в общем, всех граждан, которые проживают на крымской земле», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте вопреки всем международным договорам после введения войск аннексировала украинский Крым.

3 мая Россия запретила въезд в Крым лидеру крымско-татарского народа, народному депутату Украины Мустафе Джемилеву. Его соотечественники некоторое время блокировали трассы возле Симферополя, Бахчисарая, в Старом Крыму, Евпатории и в поселке Октябрьское Красногвардейского района.Читайте такжеНакануне годовщины депортации нелегитимные власти Крыма запретили митинги до 6 июня

Позже «прокурор» Крыма Наталья Поклонская зачитала главе Меджлиса Рефату Чубарову предупреждение о «недопущении ведения экстремистской деятельности» и заявила, что в случае неповиновения Меджлис будет ликвидирован и его деятельность запрещена.

Решениями крымских судов ряд активистов за встречу Джемилева оштрафовали по российскому законодательству на 10 тыс. рублей.

Джемилев планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

11 мая Джемилев сообщил, что нелегитимная крымская власть не дала разрешения на проведение 18 мая в центре Симферополя траурного митинга по случаю 70-летия депортации крымских татар.

16 мая Джемилев сообщил, что Кремль пытается массово вербовать сторонников из числа крымских татар, но «это у них как-то не получается».