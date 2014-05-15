В домах крымских татар массово проводят обыски: вчера силовики побывали у Джемилева

В Крыму происходят массовые обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщил пресс-секретарь Меджлиса Али Хамзин во время круглого стола, приуроченного к 70-й годовщине депортации крымских татар, сообщает «5-й канал».

Обыски начались вчера вечером и продолжались всю ночь.

Читайте также"Власти" Крыма не разрешили митинговать по случаю 70-летия депортации крымских татар - Джемилев

По словам Хамзина, силовики аннексированной республики заходили в дома татар под предлогом поисков террористов. В то же время пока нет информации о задержанных или арестованных людях.

“Вчера был обыск в доме нашего лидера Мустафы Джемилева без его присутствия. Сегодня ночью состоялись массовые обыски домов крымских татар. Под одним обвинении в причастности или подозрении в терроризме», - сказал Хамзин.

Читайте такжеДжемилев заявляет о давлении на крымских татар: оккупанты пытаются их расколоть

По его словам, в пять часов утра произошел обыск в его доме. В это время он был в дороге, ехал для участия в круглом столе.