Стали известны подробности боя под Краматорском, в котором террористы убили 6 десантников
19:02, 13 мая 2014Политика
1 0
Засада боевиков поджидала наших военных еще с субботы.
Один из БТРов подбили из РПГ / Reuters
Об этом сообщает журналист Артем Шевченко.
Потери десантников 95-й бригады в бою под селом Октябрьское в 20 км от Краматорска составили шесть погибших, восемь раненных, один - очень тяжело ранен.
"Колонна наша шла (в таком порядке): два БТР, три ГАЗ 66. С РПГ подбили один БТР и один ГАЗон. Десантники заняли оборону, вступили в бой. Нападавших боевиков было 30-40 человек. Отходили на двух газелях и жигулях", - сообщает журналист.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter