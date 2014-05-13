Стали известны подробности боя под Краматорском, в котором террористы убили 6 десантников

Об этом сообщает журналист Артем Шевченко.

Потери десантников 95-й бригады в бою под селом Октябрьское в 20 км от Краматорска составили шесть погибших, восемь раненных, один - очень тяжело ранен.

"Колонна наша шла (в таком порядке): два БТР, три ГАЗ 66. С РПГ подбили один БТР и один ГАЗон. Десантники заняли оборону, вступили в бой. Нападавших боевиков было 30-40 человек. Отходили на двух газелях и жигулях", - сообщает журналист.