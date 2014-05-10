Украинские пограничники обнаружили "посылку" для террористов
В автомобилях одного из почтовых перевозчиков нашли военную амуницию.
Украинские пограничники изъяли военную амуницию для террористов.
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, товары военного назначения были обнаружены в почтовых отправлениях на материковую часть Украины.
Незаконную сделку обнаружили пограничники Азово-Черноморского регионального управления во взаимодействии с представителями таможни, отметили в пограничном ведомстве.
В частности, в двух автомобилях одного из операторов почтовых перевозок правоохранители нашли полкилограмма вещества растительного происхождения, 2 флага так называемой «Донецкой народной республики», бронежилет, электрошокер и 4 травматических пистолета. В автомобиле другого оператора пограничники обнаружили 100 плащ-палаток военного образца, отмечается в сообщении.
В настоящее время сотрудниками таможни данное имущество изъято из почтовых отправлений.