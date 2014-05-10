В Донецке напали на офис "Красного креста" и захватили 7 заложников

Неизвестные взяли в заложники 7 сотрудников благотворительной организации. Все семеро - мужчины. Женщин, которые присутствовали в офисе, отпустили, пишут "Новости Донбасса".

Трое из похищенных - волонтеры организации из Киева, 1 француз, 3 - дончане. Все они прибыли в донецкий офис с целью доставки медикаментов вечером 9 мая.

Боевики забрали все медикаменты и увезли в неизвестном направлении.

Заложники сейчас находятся в здании Донецкой областной государственной администрации, которое захвачено представителями пророссийских террористов из "Донецкой республики".

Телефон "горячей" линии донецкого "Красного креста" 062-305-44-88 не отвечает с 20.00 вечера 9 мая.