ГПУ: обстрел вертолетов над Славянском и нападение на блокпост в Андреевке - теракт

Вооруженное нападение на военнослужащих во время проведения антитеррористической операции 2 мая в Славянском районе Донецкой области, в результате которого погибли два пилота и два десантника, а также нападение на блокпост в Андреевке, где погибли два и ранены пять десантников, квалифицированы как террористический акт и объединены в одно уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, Харьковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере Центрального региона Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеНа Донбассе убиты 5 участников АТО, еще 12 ранены - СБУ

Установлено, что два вертолета Вооруженных сил Украины, которые осуществляли патрулирование, были сбиты с помощью современных переносных зенитно-ракетных комплексов. При этом использовалась тактика одновременного пуска двух ракет по воздушной цели, что свидетельствует о профессиональной военной подготовке сепаратистов.

Еще один вертолет был обстрелян из автоматического оружия.

Кроме того, 2 мая еще два военнослужащих погибли во время нападения возле блокпоста в Андреевке в Донецкой области. По данным Министерства обороны Украины и Национальной гвардии, сепаратисты пытались вытеснить силы АТЦ из блокпоста, прикрываясь детьми и людьми преклонного возраста. Во время переговорного процесса сепаратисты применили огнестрельное оружие из-за спин граждан, в результате чего погибли два военнослужащих 95-й отдельной аэромобильной бригады.

Открытое уголовное производство передано по подследственности в отдел Службы безопасности Украины в Харьковской области с целью продолжения следствия.