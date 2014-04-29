В Краматорске диверсант Стрелков уже назначает новых начальников милиции
14:01, 29 апреля 2014Политика
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В краматорском горотделе милиции сепаратисты представили личному составу милиции нового начальника.
Российский диверсант "Стрелок" / kp.ua
Личный состав был собран представителями так называемой Донецкой народной республики в актовом зале.
Там ему был представлен новый руководитель краматорского ГОВД. Им стал бывший работник уголовного розыска Денис Леонидович Беспроскурный, 1985 года рождения, сообщает kramatorsk.info.
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Он сам зачитал приказ о своем назначении на должность.
При этом сообщается, что указ подписал офицер ГРУ генштаба ВС РФ Игорь Стрелков, настоящее имя которого - Игорь Гиркин.
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