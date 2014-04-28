Расследование покушения на Кернеса взял под личный контроль Аваков

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

«Ход расследования уголовного дела по факту покушения на убийство мэра Харькова находится под контролем министра внутренних дел Украины. По личному поручению Арсена Авакова для раскрытия этого дерзкого преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников аппарата МВД и областного ГУМВД», - говорится в сообщении.

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По данным ОСО, на месте происшествия изъяты вещественные доказательства. Устанавливаются и допрашиваются свидетели, отрабатываются ряд версий, в том числе профессиональная деятельность потерпевшего. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Его прооперировали, однако угроза жизни остается.