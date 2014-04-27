Самопровозглашенный мэр Славянска объяснил, зачем сепаратисты захватили офицеров СБУ

Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что трех офицеров СБУ в Горловке захватили, потому что они планировали похищение местного главаря сепаратистов. Об этом Пономарев сказал журналистам в воскресенье, передает Радио Свобода.

«Три офицера Службы безопасности Украины - подполковник, майор и капитан - находились на нашей территории с целью выполнения определенной задачи, а именно - похищения руководителя группы, которая захватила горловский горотдел внутренних дел. Группа состояла из 7 человек, мы захватили троих», - отметил он.

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Ранее в СБУ сообщили, что сотрудников службы захватили во время выполнения ими задачи по задержанию российского гражданина, которого подозревают в убийстве горловского депутата Владимира Рыбака.