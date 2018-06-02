Украинский интерес. Особенности славянской дружбы

Испытания для Украины не закончились с бегством Януковича и аннексией Крыма. Россия практически перестала скрывать свое стремление максимально расшатать ситуацию в стране, о былой стабильности в которой любят лить крокодильи слезы Владимир Путин, Сергей Лавров и другие. Толкование Кремлем договоренностей в Женеве, не оформленных в формате договора, но способных снизить уровень напряженности на востоке Украины, дает очевидное представление о двойных стандартах. Изрядно отличившаяся жестокими методами на Кавказе российская власть позволяет себе критиковать украинскую за стремление усмирить науськиваемых российскими инструкторами бандитов, скрывающихся под личиной сепаратистов. Военные приготовления россиян вблизи от украинских границ, по большому счету, являются вызовом не только для Украины, но и для всего мира. Очевидно, что кремлевские сценаристы прописывали планы по усмирению нашей страны с максимальным размахом, поэтому на украинской земле разыгрывается сценарий глобального противостояния, и нашему государству придется приложить немало усилий для восстановления внешнеполитической субъектности.

Пожалуй, в нынешней ситуации без перезагрузки власти путем избрания нового президента и парламента, децентрализации полномочий и наделения широкими правами регионов, перестройки и реанимации правоохранительных органов и армии никак не обойтись. Украинский интерес лежит в преобразованиях внутри страны, на которые необходима реальная политическая воля, которой, к сожалению, не обладают те, кто сегодня управляет страной. Очевидно, что МВФ и другие доноры финансов хотят видеть в Киеве ответственную и реальную власть, контролирующую ситуацию.

Россия тем временем ничего Украине прощать не собирается. «Газпром» не только предложил перейти на предоплату поставок «голубого золота», но и выставил счет в 11 миллиардов долларов за невыбранный в прошлом году объем газа. В этой ситуации Россия охотно забывает о «нелегитимности украинской власти» и особо упирает на спор хозяйствующих субъектов. В сложившейся ситуации у Украины фактически не остается иного выхода, как обратиться в Стокгольмский арбитраж и максимально укреплять свою юридическую позицию перед схваткой с «Газпромом» в суде.

Продолжаются и переговоры со Словакией – большой украинской надеждой в деле реверсных поставок газа. Потенциал словацкой ГТС наиболее мощный, но в этой стране сильны позиции «Газпрома», и даже поражение Роберта Фицо на президентских выборах не способно быстро переломить ситуацию. Нынешние реверсные поставки углеводородных ресурсов компании RWE через Польшу имеют для Украины скорее психологическое значение. Но если Киеву и Брюсселю удастся согласованными усилиями вынудить Братиславу занять более гибкую позицию и поспособствовать укреплению украинской энергетической независимости. Кстати, инициатива польского премьера Дональда Туска о согласованных общеевропейских закупках газа могла бы стать импульсом для модернизации отечественной ГТС.

Интересно отметить, что обострение отношений Украины и России подвигло на демонстрацию симпатий Киеву Александра Лукашенко. В ежегодном президентском послании последний европейский диктатор уделил нашей стране немало внимания, подчеркнув, что остается противником ее федерализации. Похоже, Александр Григорьевич уже традиционно начал новый раунд собственной игры, позволяющей ему 20 лет оставаться президентом страны. Способна ли будет Украина найти общий язык с Беларусью – вопрос не праздный, особенно исходя из транзитных возможностей наших стран.

Евгений МАГДА