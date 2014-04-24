Обама обвинил Россию в несоблюдении женевских соглашений

"По крайней мере, до настоящего времени мы не видим, чтобы они (Россия) следовали духу или закону соглашения, достигнутого в Женеве", - подчеркнул американский президент в ходе совместной пресс-конференции по окончанию двусторонней встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Токио, сообщает РИА Новости.

Обама добавил, что США могут "ввести дополнительные санкции против России", если та продолжит "пренебрегать договоренностями". По его словам, США намерены продолжать добиваться дипломатического урегулирования кризиса в Украине.

В свою очередь, премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон считают недопустимым "применение силы в Украине для изменения статуса-кво". Кроме этого, как отметил Абэ, стороны подтвердили "значимость оказания помощи Украине".

В Женеве 17 апреля прошли переговоры между Украиной, РФ, США и ЕС по кризису на востоке Украины. Стороны договорились о мерах по деэскалации конфликта - по условиям соглашения, необходимо разоружить незаконные формирования, освободить незаконно занятые здания и начать национальный диалог по конституционной реформе.