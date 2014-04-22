Крымских учителей обязали сдавать публичный экзамен на предмет готовности преподавания новым программ

Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова.

"В течение всего лета учителя будут проходить переподготовку. Это колоссальная работа, на которую мы тратим почти 24 часа в сутки. Все учителя разные: кому-то достаточно заочного, дистанционного обучения, а с кем-то придется работать при полном дневном стационаре", - заявила она.

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Следует отметить, что крымская власть планирует завершить переходной период на программу российского школьного образования в течении пяти лет.

Как сообщал УНИАН, Наталья Гончарова ранее заявляла о готовности превратить Симферопольскую украинскую гимназию в русскоязычную.