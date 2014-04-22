Кабмин зарегистрировал законопроект об амнистии сепаратистов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непреследовании участников сепаратистских движений, сообщает Еспресо.TV.

Документ «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время массовых акций гражданского противостояния, что начались 22 февраля 2014 года», текст которого обнародован на официальном сайте парламента, предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, «которые были участниками массовых акций гражданского противостояния, что начались 22 февраля 2014 года».

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Действие этого закона распространяется на участников акций при условии, если они «не совершили новых преступлений», «добровольно прекратили противоправные деяния», «сдали государственным органам оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, захваченную военную технику и освободили все незаконно заняты или захвачены здания, в том числе здания и помещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, транспорта и связи, военные части, улицы, площади и другие общественные места» в течение трех дней с дня вступления в силу этим законом».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, однако вводится в действие со дня следующего за днем публикации на официальном сайте ГПУ сообщение и.о. генпрокурора о фактическое совершение участниками массовых акций разоружения и освобождение зданий.

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Если же за три дня ГПУ не обнародует соответствующее сообщение, то на четвертый день закон потеряет свою силу.

Напомним, амнистия участников сепаратистских акций является одним из пунктов "женевских договоренностей", достигнутых на встрече Украины, России, ЕС и США на прошлой неделе.