Крымское небо: поделить нельзя оставить

Так, госкорпорация по организации воздушного движения в РФ искажает факты и пытается скрыть собственные нарушения международных договоров в сфере обеспечения безопасности полетов. Более того, официальная Россия отрицает, что знает о позиции Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу аэронавигации в районе Крыма.

В частности, российский провайдер аэронавигационного обслуживания 16 апреля разместил у себя на официальной странице в социальной сети ссылку на новость, где отрицается факт получения каких-либо официальных документов от Международной организации гражданской авиации (ICAO) по поводу аэронавигационного обслуживания над Черным морем в пределах Симферопольского района. Эту информацию тут же подхватили российские СМИ. “На сайте ICAO нет данных о том, что появление российской компании аэронавигации в Крыму считают “захватом воздушного пространства”, - рассказал одному из российских изданий глава аналитической службы агентства “Авиапорт” Олег Пантелеев.

По его словам, всю информацию о существовании подобной позиции ICAO «распространяет Украина».

В то же время, в комментарии к этой новости, один из пользователей дал ссылку на конкретное письмо ICAO от 2 апреля 2014 года, разосланное уполномоченным службам государств-участников Европейской группы по аэронавигационному планированию, в число которых входит и Россия.

В письме дается конкретное указание избегать воздушного пространства в Симферопольском районе, начиная с 3 апреля 2014 года, по причине вмешательства Российской Федерации в рабочие радиочастоты, принадлежащие Украине и соответствующую угрозу безопасности международных полетов.

Страны-участники призываются к максимальному содействию в предоставлении разрешений на использование их воздушного пространства в случае необходимости перенаправления авиарейсов в обход опасной территории.

Источник УНИАН в компании «Украэрорух» сообщил, что письма ICAO физически рассылаются по адресам уполномоченных служб стран-участников. Кроме того, их можно увидеть на сайте Парижского офиса ICAO, воспользовавшись паролем доступа сотрудника такой службы.

Подтверждением существования этого письма является и заявление Европейской организации по безопасности аэронавигации, которая еще в начале апреля распространила на отраслевом сайте Flightworx соответствующее сообщение. “Евроконтроль, следуя конвенции ICAO о международной гражданской авиации, не признает любые односторонние заявления о предоставлении аэронавигационного обслуживания в любом секторе воздушного пространства Украины, кроме как заявления, изданные украинскими властями”, - говорится в тексте заявления.

К слову, это заявление было опубликовано в российском ИТАР-ТАСС.

Как бы там ни было, комментарий со ссылкой на доказательство несостоятельности позиции российского провайдера аэронавигационного обслуживания был вскоре удален со страницы компании в соцсети.

Стоит также отметить, что первый раунд переговоров между представителями Украины и Российской Федерации о состоянии безопасности полетов в воздушном пространстве над Крымом и открытым морем, которое находится под юрисдикцией Украины, состоялся еще 8 апреля 2014 года в Европейском и Североатлантическом бюро ІСАО в Париже.

«Украэрорух» в ходе переговоров назвал противоправный захват Россией радиочастотного спектра украинского государства серьезной угрозой для безопасности полетов. Опасения вызывает и использование не по назначению аварийной частоты 121,5 мГц, несанкционированный выход посторонних лиц в радиоэфир на рабочих частотах секторов Одесского и Днепропетровского центров организации воздушного движения.

Согласно сообщению «Украэроруха», Украина официально обвиняет Российскую Федерацию в нарушениях ею ряда международных многосторонних и двусторонних договоров, а также положений Европейского аэронавигационного плана (DOC7754), Приложений 2, 11 и 15 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года (DOC7910).

В то же время, Россия создала в Крыму собственное предприятие аэронавигации - «Крымаэронавигация». По информации Республиканского комитета по транспорту и связи, компания осуществляет управление воздушным движением в границах воздушного пространства раннее закрепленного за «Крымаэрорух» и национализированного парламентом Крыма после референдума о присоединении к России.

Евгений Матюшенко