ЕС заморозил счета еще четырех украинцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, таким образом, ЕС расширил список украинцев, которые находятся под санкциями за злоупотребление бюджетными средствами, до 22 человек.

"Совет ЕС усилил сегодня санкции, которые сосредоточиваются на замораживании и возвращении украинских государственных средств, которыми злоупотребляли. Сегодняшнее решение направлено против четырех новых лиц, которые ответственны за такие злоупотребления, и их активы в Европейском Союзе будут заморожены", - говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во время ее заседания в Люксембурге.

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Фамилии четырех украинцев будут опубликованы в официальном Журнале ЕС во вторник, 15 апреля.

В феврале Совет ЕС ввел санкции в отношении 18 украинцев - представителей предыдущей власти, включая с экс-президентом Виктором Януковичем, за злоупотребление госсредствами Украины.