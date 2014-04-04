На сайте МВД разместили объявление о розыске Курченко

Фото и данные бизнесмена Сергея Курченко размещены на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе розыска лиц, которые скрывается от органов прокуратуры.

Отмечается, что Курченко разыскивают по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 с. 191 Уголовного кодекса, - присвоение, растрата имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

Указано, что мера пресечения к указанному лицу - “постановление суда о разрешении на задержание с целью привода”.

Дата исчезновения - 19 февраля 2014 г.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ”Восточно-европейская топливно-энергетическая компания”, которая принадлежит Курченко.

“Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО ”Зовнитрансгаз”, ДП ”Петрол”, ПМП ”Петрол-ФОРВАРДИНГ” и ЧП ”Армада-Плюс”) на протяжении 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки в качестве давальческого сырья и последующего ”реэкспорта” за границу”, - отметил он.

По словам Авакова, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.

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С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего.

Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и в Киеве.

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Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний ”СЕПЕК” убытков НАК ”Нафтогаз Украины” на сумму 1 млрд 600 млн грн.

20 марта Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение председателю наблюдательного совета ГК “СЕПЕК” Курченко вместе с другими лицами о разворовывании имущества государственного предприятия ПАО “Укргазвыдобування”.