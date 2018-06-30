В шаге от чрезвычайного положения

Славянск, Краматорск, Красный Лиман, Горловка, Артемовск, Красноармейск, Дружковка — эти города «присоединились» к уже привычным Харькову, Донецку и Луганску. Везде — попытки захвата (где-то удачные, где-то — не очень) зданий милиции, СБУ, городских советов, строительство баррикад в центре, установка блок-постов на въездах/выездах из города и на подъездах к стратегическим объектам: аэропорту и железнодорожным узлам.

Референдум, "однозначно"

Самые же неприятные «новости» в субботу утром пришли из Славянска: вооруженые люди в камуфляже захватили районное отделение милиции и здание СБУ при полной поддержке местной власти. Перед этим, мэр города Неля Штепа заявила, что в Славянске «однозначно» будет проводиться референдум по вопросу «какой мы хотим союз». Градоначальница рассказала российским журналистам, что «в городе Славянске 92% предприятий работает с Россией, поэтому для нас статус сегодня очень важен – это хорошие, дружеские, партнерские отношения с Россией». «Наш Славянск считает сегодня Россию нашим старшим братом,.. мы - Донбасс и россияне – мы родные по крови, и мы никогда не будем воевать с Россией», - заявила мэр.

Также по ее словам, захваты зданий в городе произвели «донецкие ополченцы». «Я очень многих людей знаю, это наши люди из Краматорска, из Донецка, из Дружковки… Они сказали, что они донецкие ополченцы», - отметила Штепа.

По мнению мэра, у вооруженных захватчиков вполне адекватные требования, которые понятны и другим жителям города: «весь город Славянск сегодня вышел на улицы и поддерживает тех ребят, которые захватили милицию».

Впрочем, в МВД заявили, что главной целью сепаратистов был захват оружия. В частности, в дежурной части милиции Славянска находилось 20 автоматов и больше 400 пистолетов Макарова, а также патроны к ним. Учитывая, что подобные «мероприятия» начались и в других городах Донецкой области, Киев объявил проведение антитеррористической операции под руководством СБУ в воскресенье, 13 апреля. Через несколько часов после начала операции, министр МВД Арсен Аваков сообщил, что в ходе нее в Славянске погиб офицер СБУ, еще пятеро правоохранителей получили ранения, со стороны сепаратистов также есть потери. «Сепаратисты начали прикрываться живым щитом из мирного населения… СБУ объявила перегруппировку сил», - заявил он.

Немного позже Департамент здравоохранения Донецкой областной государственной администрации подтвердил наличие жертв, но без уточнения, по какую сторону баррикад. Так, согласно информации ОГА, 5 человек получили огнестрельные ранения непосредственно в Славянске, кроме того, на трассе «Ростов – Харьков» между городами Славянск и Артемовск во время стычек сепаратистов с силовиками один человек погиб и 4 - получили ранения.

Бьют только тех, кто слабее

Впрочем, во многих городах Юго-востока страны в воскресенье проходили и проукраинские акции. И, большинство из них на Востоке окончились драками с десятками пострадавших. Самыми рьяными в деле избиения мирных шествий, пожалуй, оказались Мариуполь и Харьков. Так, в Мариуполе люди в масках, одетые в камуфляж и с георгиевскими ленточками напали на проукраинскую демонстрацию с битами, металлическими трубами и камнями. Нападающих было вдвое больше, чем митингующих за единую Украину. Милиция не вмешалась в конфликт, в результате чего, около 20 мариупольцев получили серьезные травмы и оказались в больницах.

В Харькове ситуация развивалась несколько иначе. Сначала активисты Евромайдана, Правого сектора и «Ультрас ФК «Металлист» провели многотысячный «Марш единства» по центральной части города. По разным подсчетам, в акции приняли участие до 5 тысяч человек. Идя по центральной части города, участники пели гимн Украины и скандировали: «Герои не умирают! Умирают враги», «Восток и Запад вместе», «Слава Украине - Героям слава!», «Одна - единая соборная Украина», «Крым - это Украина», «Харьков-Украина». По маршруту следования шествия, его участников сопровождали несколько сотен сотрудников милиции. Шествие прошло без конфликтов и столкновений, несмотря на то, что в это же время на площади Свободы проходил митинг сторонников Антимайдана, в котором принимали участие около 500 человек.

Собственно, последние и устроили бойню, когда многотысячный прокураинский марш «рассосался» до нескольких сотен активистов. После того, как большинство участников шествия разъехались по домам, сторонники федерализации напали на оставшихся Евромайдановцев возле памятника Т. Шевченко. Пророссийские активисты загнали их к метро «Университет» и жестоко избили. И снова милиции на месте не оказалось.

К вечеру 13 апреля в Донецкой ОГА насчитали десятки митингов и более десяти тысяч митингующих в разных городах и районах. В сообщении местных властей было сказано, что ситуация в области остается сложной: в Донецке, Краматорске, Дружковке, Доброполье, Горловке, Мариуполе, Енакиево, Славянске, Харцызске захвачены или происходят попытки захвата отделений милиции и других админзданий, на дорогах установлены блок-посты.

Ультиматум и обещание амнистии

Все это привело к тому, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил начать крупномасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины. Об этом в вечернем телеобращении к украинскому народу в воскресенье сказал и.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов. «Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать крупнокомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины», - заявил он.

Турчинов пообещал, что «для тех, кто не стрелял в наших силовиков, кто сложит оружие и покинет захваченные административные помещения до утра понедельника, я в подписанном Указе дал гарантии неприменения против них соответствующего наказания за совершенные действия».

Кроме того он напомнил, что в эти выходные в Донецкой области не единожды пролилась кровь: «Кровь пролилась на войне, которую против Украины ведет Российская Федерация. Агрессор не остановился и продолжает организовывать беспорядки на востоке страны. Это не война между украинцами. Это искусственно созданная ситуация противостояния, которая имеет целью ослабление и уничтожение самой Украины. Но, наконец, это ослабляет наших врагов. Россию сегодня осуждает весь цивилизованный мир».

"Мы делали все, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках", - подчеркнул Турчинов.

Ошибки резидентов

Тем временем, Российская федерация, демонстрируя иное видение ситуации, сделала два ответных хода: снова выпустила «на арену» беглого экс-президента Украины Виктора Януковича с «секундантами» - экс-генпрокурором Виктором Пшонкой и экс-министром МВД Виталием Захарченко, а также выступила инициатором созыва Совбеза ООН. Но ни первое, ни второе не принесло Кремлю ожидаемых результатов.

Собственно, Янукович в своем выступлении озвучивал уже традиционные для России тезисы относительно ситуации в Украине. Речь шла и о киевской «хунте», отдающей силовикам преступные приказы, и о «гражданской войне», в которую Украина «вступила одной ногой», и о «диктате националистов», и о «диалоге», который важнее проведения выборов... Самой же яркой частью выступления беглого Януковича стал «наезд» на США. Мол, решение о силовой операции на востоке Украины было принято украинской властью после встреч директора ЦРУ Бреннана с и.о. президента Украины Александром Турчиновым, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой СБУ Валентином Наливайченко и другими представителями власти Украины. «Бреннан фактически санкционировал применение оружия и спровоцировал кровопролитие в Украине», - заявил Янукович.

По его словам, США непосредственно причастны к событиям в Украине, они «несут свою долю ответственности за развязывание гражданской войны в этой стране». В ЦРУ США эту информацию опровергли. А Госдепартамент США распространил заявление, в котором утверждается: Россия безосновательно пытается убедить мир в том, что Украина находится на грани гражданской войны. США, наоборот, считают, что Россия на Востоке Украины использует ту же тактику, которая была использована в Крыму, для того чтобы разжечь сепаратизм, подорвать суверенитет Украины и осуществлять контроль над своим соседом в нарушение обязательств в рамках международного права.

Собственно, и заседание Совета безопасности ООН, инициированное Кремлем, не стало для Москвы реваншем. Несмотря на то, что постпред России в Совбезе ООН Виталий Чуркин всячески пытался убедить своих коллег, что никаких российских войск у границы с Украиной нет, российские агенты не принимают участия в эскалации конфликта на востоке Украины, протестующие украинцы, выступающие за федерализацию страны, никого не терроризируют, а власть в Киеве собирается использовать против народа армию, поддержки ни одного из остальных членов СБ это мнение не нашло.

США, Великобритания, Франция и Австралия выступили с резким осуждением роли России в событиях в Украине. Представители этих стран подчеркнули сходность того, что происходит сейчас в восточных регионах, с оккупацией Крыма российскими войсками.

"Это не протесты, это не демонстрации... это профессиональные силы с оружием, произведенным в России, которые осуществляют скоординированные действия", - заявила представитель США Саманта Пауэр.

По ее мнению, «украинцы выдержали больше, чем любая страна - член ООН могла бы выдержать без применения силы».

В свою очередь, представитель Франции Жерар Аро в своем выступлении также отметил, что РФ продолжает называть события в восточной Украине протестами возмущенных граждан, делая вид, что «интернета не существует»: «Мы видим, что взрыв насилия на востоке Украины - не спонтанный. Мы видим, что реализуется крымский сценарий - сначала действуют агрессивные пророссийски настроенные люди, а тогда за ними приходят дисциплинированные вооруженные люди в масках и камуфляже. Все это распространяется интернетом. Несмотря на возражения России, ей уже никто не верит. Россия не понимает, что интернет существует и отрицает очевидное»

"Международное содружество не обмануто кремлевской пропагандой и дезинформацией", - также заявил представитель Великобритании Лайалл Грант.

Остальные страны - участницы заседания были менее резки в оценках, но полностью поддержали право Украины на защиту своей целостности и поддержание порядка.

***

Срок ультиматума, выдвинутого украинской властью сепаратистам, истек в 9 утра понедельника.

УНИАН