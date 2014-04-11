Украина начала выводить из Крыма корабли и планирует вернуть подводную лодку

Украинская сторона сегодня начала процедуру выведения кораблей своих ВМС с территории Крыма в порты, расположенные на материковой части.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль.

“Сегодня вышли “Прилуки” (ракетный катер - УНИАН), если выведение сухопутной техники проводится уже полторы недели, то этот корабль у нас пионер”, - сказал Коваль.

Он также отметил, что вчера из Крыма на материк были перебазированы вертолет Ка-32 и Миг-29.

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По словам Коваля, согласно достигнутым договоренностям, один самолет будет перебазирован своим ходом – по воздуху, другой - в разобранном виде, по суше. Что касается кораблей, то один будет перебазироваться своим ходом, а два - с помощью буксира.

Коваль отметил, что также кроме кораблей будет выведена и украинская подводная лодка “Запорожье”. Всего же, отметил Коваль, на территории Крыма базировалось 70 кораблей ВМС Украины, из которых 21 боевой, 40 вспомогательных, а также корабли, срок эксплуатации которых по техническому состоянию истек, и они нуждаются в утилизации.

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Коваль добавил, что украинское военное ведомство подписало соответствующие документы с предприятиями на полуострове, которые должны утилизировать старые корабли.

Он также напомнил, что из Крыма выведен 41 танк, состояние которых остается таким, как было, когда они стояли в боксах, чего нельзя сказать об автомобильной технике.

“Автомобили уничтожены в полном смысле этого слова”, - отметил Коваль.

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Справка УНИАН. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образования в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

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Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.